Xogta ku saabsan wada-hadallada DF iyo Al-Shabaab ee Doxa oo soo xoogeysatay

Doxa (Caasimada Online) – Waxaa soo xoogeysanaya wararka sheegaya in wada-hadallo ay u furmi doonaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ay dhex-dhexaadineyso dowladda Qatar, kana dhacaya Doxa.

Xildhibaan Cabdirixmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in xogta uu hayo ay sheegayso in dowladda Soomaaliya doonayso inay wadahadallo la gasho kooxda.

“Anniga xogta aan hayno waxaa weeye dowlada Soomaaliya markii hore way diidanayd ee ay caaboonayd ee ay Al-Shabaab la dagaalaysay laakiin hadda waa ogolaatay,” ayuu yiri

Wuxuu intaa ku daray in haddi wadahadallo dowladdu la galayso Al-Shabaab laga dhigo arrin qaran, oo laga qayb galiyaa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka.

“Waxaan ka baqaynaa in laysku hoosaasiyo, wadahadallo argagixiso lala galay oo laysu hoosaasiyey ayaa jiray, taas ayaan ka baqaynaa sidii ku dhacday dowladdii Afqaanistaan.”

“Dowladaha Qadar iyo Norway, waa dowladdo si caadiya u wada in lala hadlo Al-Shabaab, welligoodna waa wadeen xitaa dowladdii anigu an ka tirsanaa ee madaxweyne Sheekh Shariif, waa noola yimaadeen, waxayna ka shaqeeyaanba in kooxdaas lala hadlo,” ayuu yiri Xildhibaan Warsame.

Isagoo ka jawaabayey su’aal ahayd inay u muuqato in Al-Shabaab ay leeyihiin xal aan ahayn wadahadal ayuu yiri “Annigu waxaan raacsanaa istaraatiijiyadii hore ee madaxweynaha ee ahayd in Al-Shabaab wadahadal lala galo markii awooddooda la wiiqo,” ayuu Xildhibaan Cabdirixmaan Cabdishakuur.

Xildhibaaan Cabdirixmaan oo mar kale aan waydiinay in dagaalo dowladdu la gashay Al-Shabaab ay dhaceen basle in lagu dayo wada hadal iyo waxa diidaya ayaa yiri.

“Haa, ha noo sheegeen in laga awood badin waaayey kooxda, annaga waxaan jecel nahay in marka kooxda la wiiqo ka dibna lala hadlo.”

Cabdirixmaan Cabdishakuur ayaa xusay in Al-Shabaab aysan ahayn dad metelaya tabasho deegaan iyo mid dadba basle ay yihiin dad fikir ku socda.

“Marka an dhahayo waa in la wiiqaa waxaa weeye in dadkii iyaga u galay inay wax tabteen iyo kuwa dano kale u galay ee an fikir ahaan la socon waa in la kala miiro” ayuu yiri Warsame.