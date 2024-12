Xogta sida 24 sano kadib xukunka looga tuuray Bashaar Al-Asad – Maxaadan ogeyn?

By Guuleed Muuse

Dimishiq (Caasimada Online) – Mucaaradka hubeysan ee Suuriya ayaa sheegay inay soo afjareen xukunka Bashaar Al-Asad ee 24-sanno ka talinayay, taasi oo markii ugu horreysay maanta ay ka shaaciyeen telefishinka dowladda dalkaas kaddib weerar bir ah oo caalamka ka yaabiyay.

Taliska ciidamada Suuriya ayaa Axadda maanta ah saraakiisha ku wargeliyay in nidaamka Bashaar Al-Asad uu dhamaaday, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal Suuriyaan ah oo tallaabadan lagu wargeliyay.

Laakiin ciidamada Suuriya ayaa markii dambe sheegay inay sii wadayaan hawlgallada ka dhanka ah “kooxaha fallaagada” ee ka socda magaalooyinka muhiimka ah ee Hama iyo Homs iyo baadiyaha Deraa.

Assad, oo si weyn ula dagaallamay nooc kasta oo mucaarad ah, ayaa hadda ka duulay Dimishiq isaga oo u safray meel aan la garanayn, laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ciidamada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo fallaagada ay sheegeen inay soo galeen caasimadda iyadoo aanay jirin wax calaamad ciidan ah.

“Waxaan ula dabaal dageynaa shacabka Suuriya warka ah in maxaabiistayada la sii daayay, waxaana ku dhawaaqaynaa in uu dhammaaday xilligii caddaalad-darrada ee xabsiga Sednaya,” ayay kooxdu sheegtay, iyagoo tixraacaya xabsi weyn oo millateri oo ku yaalla duleedka Dimishiq halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Suuriya.

Kumanaan baabuur oo si aayar ah u socda ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Dimishiq iyagoo gacan haadinaya oo ku dhawaaqaya “Xornimo” laga soo bilaabo nus qarniga xukunka qoyska Asad, sida ay sheegeen goobjoogayaal.

Burburka baaxadda leh ee dowladda ayaa bariga dhexe u asteeyay mid daran, isagoo soo afjaraya xukunkii gacan birta ahaa ee qoyskan ku hayeen Suuriya, waxayna dhabar jab weyn ku noqdeen Ruushka iyo Iiraan, kuwaasoo lumiyay xulafo muhiim u ahaa gobolka.

Xawliga dhacdooyinka ayaa ka yaabiyay caasimadaha Carabta waxayna sare u qaadeen cabsida laga qabo mowjad cusub oo xasilooni darro gobolka ah.

Hayat Tahrir al-Sham, HTS oo hormuud ka ahayd horumarka fallaagada ee galbeedka Suuriya, waxay hore u ahaan jirtay ururka al-Qaacida ee loo yaqaan Jabhadda Nusra ilaa hoggaamiyahooda Abu Mohammed al-Golani, uu xiriirka u jaray dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee jihaad doonka 2016.

“Su’aasha dhabta ah waxay tahay sida uu u nidaamsan yahay kala-guurkaani, waxayna u muuqataa mid cad in Golani uu aad ugu hamuun qabo in uu noqdo mid nidaamsan,” ayuu yiri Joshua Landis, khabiir Suuriya ah iyo Agaasimaha Xarunta Daraasaadka Bariga Dhexe ee Jaamacadda Oklahoma.

HTS waa jabhadda ugu xooggan Suuriya, dadka reer Suuriya qaarkood ayaa weli ka baqaya inay soo rogaan xukun Islaami ah oo adag ama ay kiciyaan aargoosi.

Diyaarad ay leedahay Syrian Air ayaa ka duushay garoonka Dimishiq xili lagu soo waramayo in caasimada ay la wareegeen kooxaha mucaaradka, sida lagu sheegay xogta shabakada Flightradar.

Diyaaradda ayaa markii hore u duushay dhanka gobolka xeebta ee dalka Suuriya oo ah meel ay ku xooggan yihiin kooxda Calawiyiinta ee Bashaar Al-Asad, balse markii dambe si lama filaan ah ayay u leexatay, waxayna u duushay jihadii ka soo horjeeday muddo daqiiqado ah, ka hor inta aysan ka bixin khariidadda.

Isa markiiba lama xaqiijin karin cidda saarneyd.

Iyadoo dadka reer Suuriya ay muujinayaan farxad, Ra’iisul Wasaare Mohammad Ghazi al-Jalali ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu taageero sii socoshada dowladnimada uuna diyaar u yahay in uu la shaqeeyo hoggaan kasta oo ay doortaan dadka Suuriya.

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo kooxdiisu waxay isha ku hayeen “dhacdooyinka aan caadiga ahayn ee Suuriya” waxayna la xiriireen saaxiibada gobolka, ayuu yiri Aqalka Cad.

Jiidaha hore ee dagaalka sokeeye ee Suuriya ka socda ayaa dansanaa sanado. Dabadeed Islaamiyiintii mar ku xirnaa Al Qacida ayaa si lama filaan ah tallaabo u qaaday, taas oo caqabadii ugu waynayd ku noqotay Asad oo sannado badan ka badbaaday dagaal ba’an iyo go’doomin caalami ah oo gacan ka helaya Ruushka, Iran iyo Xisbullahida Lubnaan.

Israa’iil oo aad u wiiqday kooxaha ay Iran taageerto ee Hezbollah ee Lubnaan iyo Xamaas ee Gaza, waxay u badan tahay inay u dabaaldegi doonto dhicitaanka Assad, oo ah mid ka mid ah xulafada muhiimka ah ee Iran. Laakiin rajada koox Islaami ah oo ka talinaysa Suuriya waxay u badan tahay in ay walaac dhalin doonto.

Isha: BBC