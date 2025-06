Zohran Mamdani – Muslim ay guushiisa caro ku abuurtay cunsuriyiinta Mareykanka

New York (Caasimada Online) – Xitaa ka hor inta uusan Zohran Mamdani hanan guushiisa doorashada isreeb-reebka xisbiga Dimoqraadiga ee duqa magaalada New York, wuxuu bartilmaameed u noqday weerarro cunsuriyad ku salaysan oo kaga imanayay kooxaha midigta-fog.

Weerarradaas ayaa sii xoogeystay wixii ka dambeeyay guushii lama filaanka ahayd ee uu gaaray maalintii Talaadada, iyadoo mas’uuliyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo shakhsiyaad caan ka ah warbaahinta garabka midig ay ku eedeeyeen inuu ololaynayo ku dhaqanka shareecada Islaamka, taageerayo argagixisada, uuna khatar ku yahay amniga dadka New York, gaar ahaan Yuhuudda.

Eedaymaha laguma gamban: Stephen Miller, oo ahaa ninkii naqshadeeyay siyaasadda socdaalka ee maamulka Trump, ayaa guusha Mr. Mamdani ku tilmaamay “digniintii ugu caddayd ee ku saabsan waxa ku dhaca bulsho ku fashilanta inay xakamayso socdaalka.”

Xildhibaan Andy Ogles, oo Jamhuuri ka ah gobolka Tennessee, ayaa ku eedeeyay Mr. Mamdani inuu taageero argagixisada, wuxuuna ka codsaday Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka Pam Bondi in laga xayuubiyo dhalashadiisa lana masaafuriyo.

Xildhibaanad Nancy Mace, oo ah Jamhuuri laga soo doortay gobolka South Carolina, ayaa baraha bulshada soo dhigtay sawir Mr. Mamdani oo u diyaar garoobaya salaadda Ciidda, waxayna soo raacisay qoraal ay ku leedahay, “waxaan si murugo leh u illownay” weerarradii 11-kii September, oo dhacay xilli Mr. Mamdani uu ahaa 9 jir ku nool Manhattan. Sidoo kale, Charlie Kirk, oo ah madaxa Turning Point USA, oo ah urur hormuud u ah dhallinyarada muxaafidka ah, ayaa isku dayay inuu si toos ah isaga ugu xiro weerarradaas.

“24 sano ka hor, koox Muslimiin ah ayaa 2,753 qof ku dishay 9/11,” ayuu yiri. “Haddana nin Muslim ah oo Hantiwadaag ah ayaa ku dhow inuu maamulo magaalada New York.”

Weerarrada lagu hayo Mr. Mamdani, oo noqon doona duqii ugu horreeyay ee Muslim ah ee New York yeelato haddii la doorto, waxay adeegsanayaan dacaayado la yaqaan oo Islaam-naceyb iyo la-dagaallan soo-galooti ah. Dadka qaar, waxay xasuusinayaan shirqoolkii “birther” ee Donald J. Trump uu sannado badan hurinayay ka hor inta aan loo dooran madaxweyne, markaas oo uu si been abuur ah u sheegay in Madaxweyne Barack Obama uu ahaa Muslim kuna dhashay Kenya.

Mr. Obama waa Masiixi kuna dhashay Hawaii; Mr. Mamdani waa Muslim, waxaana dhalay waalidiin Hindi ah oo ku noolaa Uganda. Laakiin sida weerarradii “birther”-ka, aflagaadooyinka kulul ee lala beegsanayo Mr. Mamdani waxay ujeedadoodu tahay in isaga laga dhigo shakhsi mugdi ku jiro, oo halis ah, kaasoo aan wax shabbahaad ah la lahayn musharraxa dhabta ah.

Aragtida gurracan ee ay kasoo horjeedayaashiisu ka bixinayaan maamulka Mr. Mamdani ee New York ayaa sidoo kale si weyn uga fog isbahaysigii horseeday guushiisa, kaasoo ahaa mid ay ku jiraan dhallinyaro isirro kala duwan ka kooban. Wuxuu ku adkaaday xaafadaha ay deggen yihiin dadka dakhligoodu sarreeyo iyo kuwa dhexe, kuwa haysta shahaadooyin jaamacadeed, iyo dad badan oo caddaan, Aasiyaan, iyo Hisbaanik ah.

Si kastaba ha ahaatee, guusha Mr. Mamdani, oo ah wiil ay dhaleen filim-qaade caan ah iyo aqoonyahan, waxaa sidoo kale aasaas u ahaa garabka horumarka-doonka ah ee Xisbiga Dimpqraadiga.

Kooxdaas waxaa badanaa udub-dhexaad u ah codbixiyeyaal caddaan ah oo si wanaagsan wax u bartay, kana taajirsan. Xaafadaha Mr. Mamdani u horseeday guusha waxaa ka mid ah kuwo ay ku badan yihiin dad caddaan ah oo xag-jirnimo diid ah ama dadka isku jinsiga ah, oo ay ku jiraan Park Slope, Williamsburg, iyo Hell’s Kitchen.

“Qof ahaan anigoo ku soo barbaaray jawi la mid ah kan Zohran Mamdani — aqoonyahannada Hindida ah ee aan diinta ku dhegganayn, ee xoogaa nasiibka u helay fursadaha New York — waa wax lala yaabo in la arko dad ku tilmaamaya inuu yahay Islaami xag-jir ah,” ayuu Ishaan Tharoor, oo ah qoraa ka tirsan wargeyska The Washington Post, ku qoray bartiisa internetka. “Taasi waxay gebi ahaanba ka fog tahay ololihiisa doorashada iyo barbaarkiisiiba.”

Mr. Mamdani, oo soo ahaa xildhibaan golaha deegaanka tan iyo 2021, isla markaana muddo kooban ahaa fannaan rapper ah oo mararka qaar soo bandhigi jiray isagoo aan shaati xirnayn, ayaa guulaystay habeenkii isreeb-reebka kaddib olole adag oo bilooyin socday, kaasoo lagu asteeyey niyad-sami iyo rajo wanaag, iyo weliba siyaasadihiisa dhaqaale ee dadweynaha u janjeera.

Wuxuu u ololeeyaa in canshuuraha lagu kordhiyo shirkadaha iyo dadka ugu taajirsan New York si loo maalgeliyo barnaamijyo ay ka mid yihiin daryeelka carruurta oo lacag la’aan ah iyo basas bilaash ah.

Brandon Mancilla, oo ah agaasime goboleedka Ururka Shaqaalaha Baabuurta ee Maraykanka (United Auto Workers), oo taageeray ololaha Mr. Mamdani, ayaa sheegay in xubnaha ururkoodu ay u soo jiiteen diiradda uu saarayay kharashka nolosha, iyo sidoo kale “sida uu uga go’an yahay nabadda, wada-hadalka, iyo siyaasad saaxiibtinimo ku dhisan.”

“Waxaan u doorannay Zohran sababtoo ah waxaan ogeyn inuu la hadli karo dadka caadiga ah ee New York,” ayuu yiri. “Weerarrada lagu qaaday waa kuwo waxashnimo ah oo laga xumaado, laakiin waa kuwo la filan karayay sababtoo ah jawiga siyaasadeed ee dalkan ayaa sidaas ah.”

Abed Ayoub, oo ah agaasimaha fulinta ee Guddiga La-dagaallanka Takoorka Carabta ee Maraykanka (American Arab Anti-Discrimination Committee), ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in “argagaxa” cunsuriyadda ku salaysan ee ka dhashay guusha Mr. Mamdani “ay muujinayso khatarta uu ku yahay nidaamka jira ee labada dhinacba.”

“Ma ahan Jamhuuriga oo kaliya kuwa argagaxsan — waxaad arkaysaa qaar ka tirsan dhex-dhexaadka iyo bidixda oo weeraraya Mamdani,” ayuu yiri Mr. Ayoub. Wuxuu intaas ku daray inuu ka walaacsan yahay badqabka Mr. Mamdani.

“Hadda oo aan u gudbayno doorashada guud, waxaa jirta sabab dhab ah oo looga walaaco waxa ay weerarradani horseedi karaan,” ayuu yiri.

Isku-darka siyaasadaha bidixda fog ee Mr. Mamdani iyo dabeecadiisa farxadda leh, oo ay wehliso rabitaan xooggan oo isbeddel doon ah oo ka jiray cod-bixiyeyaal ka niyad-jabay ninkii la tartamayay ee ahaa Barasaabkii hore, Andrew M. Cuomo, ayaa u kasbay taageero ka timid codbixiyeyaal juqraafi ahaan iyo isir ahaanba kala duwan, sida ay muujinayaan xog ay soo ururisay The New York Times.

Natiijooyinka wareegii koowaad ee tirinta codadka ayaa muujinaya in Mr. Mamdani uu si weyn uga sarreeyay oo keliya ma ahan dadka caddaanka ah ee ladan ee xag-jirnimo diidka ah, laakiin sidoo kale xaafadaha isir ahaan kala duwan, ee si xawli ah isu beddelaya, kuna nool yihiin dhallinyaro badan oo bidixda ah, oo ay ka mid yihiin Ridgewood, Queens (halkaas oo uu kaga horreeyay Mr. Cuomo 69 dhibcood); Bushwick, Brooklyn (66 dhibcood); Astoria, Queens (52 dhibcood); iyo Bedford-Stuyvesant, Brooklyn (43 dhibcood). Xaafadda Jamaica Hills oo ka tirsan Queens, oo ay ku badan yihiin dad ka soo jeeda Koonfurta Aasiya, ayaa cod-bixiyayaashu waxay ku doorteen farqi dhan 52 dhibcood.

Haddii la doorto, Mr. Mamdani wuxuu noqon doonaa duqii ugu horreeyay ee magaalada ee ka soo jeeda Koonfurta Aasiya iyo duqii ugu horreeyay ee ku dhashay meel ka baxsan Mareykanka tan iyo Abraham Beame, oo ku dhashay England, soona noqday duqa magaalada intii u dhaxeysay 1974 iyo 1977.

Intii lagu jiray ololihii isreeb-reebka, Mr. Mamdani wuxuu mararka qaar baraha bulshada ku wadaagi jiray cajalado maqal ah oo muujinaya cayda loo geystay, oo ay ku jirtay farriin cod ah oo cay ka buuxdo oo uu ka helay qof taleefan soo diray oo ka dalbaday inuu “dhaqo cagahayga reer Yurub, wiilyahow.”

Weerarradan ayaa qayb ka ah taariikh dheer oo Islaam-naceyb ah oo ka jirta siyaasadda Mareykanka, taasoo si gaar ah u sii xumaatay tan iyo 2001, markii ay dhaceen weerarradii 11-kii September, sida uu sheegay Corey Saylor, oo ah agaasimaha cilmi-baarista iyo u-doodista ee Golaha Xiriirka Islaamka iyo Maraykanka (Council on American-Islamic Relations).

Wuxuu tilmaamay muranno hore u dhacay sida mashruucii la soo jeediyay ee xarunta bulshada iyo masaajidka ee Park51 ee ku yaalla Lower Manhattan, kaasoo dadka kasoo horjeeday ay u bixiyeen “Masaajidka Ground Zero.”

Mashruucaas wuxuu noqday mid joogto ah oo ay ka hadasho warbaahinta muxaafidka ah iyo arrin dood kulul ka dhalisay doorashooyinkii dhexe ee 2010, markaas oo “nooc la mid ah faallooyinka xun ee Islaamka ka dhanka ah ay noqdeen qayb ka mid ah doodaha guud,” ayuu yiri Mr. Saylor. Ugu dambayntii waa laga noqday mashruucaas.

“Waxa aan hadda arkayno waxay si toos ah ula mid yihiin dhacdooyin aan aragnay labaatankii sano ee la soo dhaafay,” ayuu yiri Mr. Saylor. “Waxaa jira naceyb si xad dhaaf ah isaga caadiyoobay oo loo qabo dad laga tiro badan yahay, kiiskan waa Muslimiinta.”

Horraantii bishan, Mr. Mamdani ayaa ilmeeyay isagoo ku jira ololihiisa doorashada markii uu xusuustay “hadallada bahdilka ah” ee loo geystay, oo ay ku jirtay farriin loo soo diray oo oranaysa “Muslimka kaliya ee wanaagsan waa midka dhintay.”

Wareysi uu siiyay barnaamij podcast ah oo loogu talagalay dhagaystayaasha jiilka Z, kaasoo ay martigeliso The Bulwark, oo ah shabakad warar oo muxaafid ah laakiin kasoo horjeedda Trump, wuxuu ku xusuustay sida loogu qasbay inuu shaqaaleysiiyo ilaalo kaddib markii nin Trump taageersan uu qaniinay mid ka mid ah mutadawiciintii ololihiisa shir jaraa’id oo uu qabanayay.

“Waxaad aragtay dad adeegsanaya erayo ay igu tilmaamayaan oo ku habboon bahal ee aan ku habboonayn qof — erayo sida bahal, erayo sida inuu albaabada taagan yahay, erayo u dhigan sidii inay tani tahay dhammaadka magaalada iyo ilbaxnimada aan naqaan,” ayuu yiri wareysiga.

Kadib wuxuu tixraacay muran dhashay horraantii bishan, markii warqad xayeysiis ah oo la soo jeediyay oo ka timid guddi siyaasadeed (super PAC) oo taageersan Mr. Cuomo ay ku jirtay sawir u muuqday in la beddelay si garka Mr. Mamdani looga dhigo mid madow oo ka sii weyn.

“In taas lagu daro waraaqahan ay maalgelinayaan maalqabeennada Jamhuuriga ah ee garkayga dheereynaya oo madoobeynaya,” ayuu yiri Mr. Mamdani, “waxay si weyn u dareensiinaysaa sidii inay tahay 2002 mar kale.”