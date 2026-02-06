Afar dowlad-goboleed oo Xasan Sheekh ku wargeliyay inay qaadaceen…

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlad-goboleedyada Galmudug, HirShabelle, Koonfur Galbeed iyo Waqooyi Bari ayaa si wadajir ah u qaadacay ka qeyb-galka tartanka Qur’aanka Kariimka ah oo ay ugu yeertay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Tartankan oo uu taaba-gelinayo Madaxweyne Xasan Sheekh ayey afartan maamul si cad u diideen ka qeyb-galkiisa, iyagoo diidmadooda ku saleeyay go’aan horey uga soo baxay Wasaaradaha Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ee afartan dowlad-goboleed.
Maamulladan ayaa sheegay in aysan wax wada-shaqayn ah la yeelanayn Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Soomaaliya, oo uu haatan hoggaamiyo Wasiir Mukhtaar Roobow, oo ay eedeeyeen.
“Madaxweynaha Jamahuuriyada Federaalka Soomaaliya oo ah taaba-galiyaha tartankaan waxaan la socodsiineyna in aanaan qeyb ka aheyn tartankaas, diyaarna aanan u aheyn inay dowlad-goboleedyadu ka qeyb galaan,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen Wasaaradaha Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ee maamullada Galmudug, HirShabelle, Koonfur Galbeed iyo Waqooyi Bari.
Sidoo kale waxaa lagu yiri “Waxaan si cad u muujinaynaa in aysan jirin habayaraatee wax wada-shaqayn ah oo ka dhaxaysa Wasaaradaha maamul goboleedyada iyo Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ee Dowladda Federaalka, taas oo ka dhalatay ku-guul-darreysiga Wasaaradda Federaalka ee gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah ee wada-shaqaynta iyo isku-xirnaanta hay’adaha heer federaal iyo heer dowlad-goboleed.”
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran:
KU: Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mohamud
Ujeeddo: Qaadicid Ka Qeybgalka Tartanka Qaranka ee Quraanka Kariimka ah ee Bisha Barakeesan ee Rmadan.
Annagoo ah Wasiirrada Wasaaraddaha Awqafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad-Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Waqooyi Bari, waxaan si wadajir ah u soo saarnay Bayaan rasmi ah, annagoo ka duulayna Mas’uuliyadda na saaran ee daryeelka arrimaha diinta, Awqafta, iyo danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed.
Annagoo Tixraaceyne Warqad Ka soo Baxday Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Islaamka XFS Ref: WAAI7/017/2026 kuna Taariikheesan 5/01/2026 taas oo loo diray Wasiirrada Wasaaraddaha Awqafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad-Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya Loogana Codsanaayey in ay soo Gudbiyaan Ergada iyo Ardeydii uga qeybgal laheed tartanka Quraanka kariimka ah Heer Qaran bisha barakeesan ee Ramadan kaas uu taaba galiyay Madaxweynaha Jamahuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Hassan Sheikh Mohamud oo ay qabato Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Islaamka Xukuumada Federaalka Soomaaliya.
Haddaba, Waxaan halkaan ka cadeyneynaa in aan gabi ahaanba Wax tartan ah oo qabaneyso Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Islaamka XFS aanan ka qeyb gali doonin wax Ergo iyo Arday ah oo tartankaas nagu matalana aanan soo diri doonin.
Qaadicida Tartankaan waxey daba socotaa Gabi ahaanba Markii aan hakinay Wadashaqeyntii aan laheeen Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Islaamka Xukuumada Federaalka Soomaaliya iyo Hogaanka Wasaaradda oo ku guul dareestay Xalinta Cabashooyinka ay qabaan Wasaaraddaha Awqafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad-Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamahuuriyada Federaalka Soomaaliya oo ah Taabaha Galiyaha tartankaan waxaan La socodsiineyna inaaanaan qeyb ka ahyn Tartankaas Diyaarna aanan u aheyn inay Dowlad Goboleedyadu ka qeyb galaan.
Waxaan si cad u muujinaynaa in aysan jirin habayaraatee wax wada-shaqayn ah oo ka dhaxaysa Wasaaradaha Maamul Goboleedyada iyo Wasaaradda Aw-Qafta iyo Arrimaha Islaamka ee Dowladda Federaalka, taas oo ka dhalatay ku-guul-darreysiga Wasaaradda Federaalka ee gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah ee wada-shaqaynta iyo isku-xirnaanta hay’adaha heer federaal iyo heer dowlad-goboleed.
Sidaa darteed, annagoo ilaalinayna midnimada hawlgalka wasaaradaha diinta, isla markaana ku adkaysanayna Mabda’a wada-shaqaynta iyo wada-tashiga, waxaan si wadajir ah u go’aansanay:
In aanan ka qayb-gelin wax tartan, Munaasabad ama hawl-qaran oo ay qabato Wasaaradda Aw-Qafta iyo Arrimaha Islaamka ee Dowladda Federaalka, oo uu ugu Horeeyo tartanka Heer Qaran ee Quraanka kariimka ah, ilaa iyo inta Wasaaradda Federaalka ay si rasmi ah ugu soo laabanayso jidkii wada-shaqaynta, wada-tashiga, iyo ixtiraamka Dowlad-Goboleedyada.
Kadib War Saxaafadeedkii hore ee aan kaga cabannay wada-shaqeyn la’aanta joogtada ah ee Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqafta ee Dowladda Federaalka, waxaa nasiib darro ah in halkii laga sixi lahaa khaladaadka, uu Wasiirku bilaabay isku dayo uu ku kala furfurayo mowqifka mideysan ee Dowlad Goboleedyada, isagoo si gaar ah ula xiriiraya Dowlad Goboleedyada si gooni-gooni ah, una raadinaya in loo soo diro ardayda ka qeybgaleysa Tartanka Qur’aanka Kariimka.
Waxaan si cad u caddeyneynaa in tallaabadaasi ay tahay mid baalmarsan nidaamka wada-shaqeynta Federaalka, kuna xadgudbeysa xaqa Dowlad Goboleedyada, isla markaana sii wiiqeysa kalsoonidii iyo is-afgaradkii lagu dhisay wada shaqeynta Wasaaradaha heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Arrimahaasi waxay si cad u muujinayaan in Wasiirku uusan diyaar u ahayn wada-shaqeyn dhab ah, una si joogto ah u baalmarayo nidaamka Federaalka, xuquuqda Dowlad Goboleedyada iyo mabda’a wada-tashiga qaranka.
Waxaan Madaxweynaha ka codsaneynaa inuu si degdeg ah u qaado tallaabo ku habboon si loo ilaaliyo nidaamka Federaalka, loona xaqiijiyo in Dowlad Goboleedyadu helaan xaqooda sharci iyo ka-qeybgal buuxa oo ku saleysan wada-tashi, is-ixtiraam iyo isla-xisaabtan.
Madaxda ugu Sareyso Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaan la socodsiineynaa in aan Gabi ahaanba aana ka qeybgal doonin wax tartan heer Qaran ah oo ay qabaneyso Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Islaamka XFS ayna Qaadeyso Masuuliyadda wixii ka dhasho Qabashada Tartanka Heer Qaran ah oo aan loo dhameen