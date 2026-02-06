Sawirro: Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa ku hoyanaya dalka…

Dooxa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa caawa gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa halkaasi si diirran loogu soo dhoweeyay, iyadoo ay qaabileen mas’uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Qatar.
Inta uu ku sugan yahay dalka Qatar, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulamo miro-dhal ah la yeelan doonaa madaxda iyo mas’uuliyiinta kala duwan ee dalkaasi.
Kulamadaasi ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka qeyb-geli doona Madasha Telefishinka Al-Jazeera oo ka qabsoomaysa magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Safarka Madaxweynaha ayaa qeyb ka ah booqashooyin shaqo oo uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka caalamka, si loo dardargeliyo wada-shaqeynta Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah.
Ujeeddada guud ee socdaalkan ayaa ah adkeynta danaha qaranka, horumarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan, iyo taageeridda dadaallada lagu ilaalinayo midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.