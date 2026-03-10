27.1 C
Mogadishu
Tuesday, March 10, 2026
Wararka

Al-Shabaab oo guddoomiye ku dishay magaalada Buulo-mareer

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Buulo-mareer (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil qorsheysan oo ay maanta Al-Shabaab u gaysteen guddoomiye ku xigeenkii maaliyadda degmada Kuntuwaarey Muxudiin Khaliif Caliyow, xilli uu ku sugnaa magaalada Buulo-mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.

Marxuumka ayaa saaladdii Casir kadib waxaa toogasho ku dilay rag ku hubeysnaa bistoolado oo waddada u galay, kadibna baxsaday.

Goobjooge la hadlay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in guddoomiyaha ay xabadaha uga dhaceen qaybaha sare, isla markaana uu goobta ku geeriyooday.

“Maanta abaare 3:40PM Al-Shabaab ayaa agagaarka sladhigga Buulo-mareer waxaa lagu dilay guddoomiye ku xigeenkii maaliyadda degmada Kuntuwaarey, laba bistoolo ayay madaxa uga dhufteen kaligiis ayuuna ahaa” ayuu yiri mid kamid ah dadka deegaanka.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in ragga dilka gaystay ay ku baxsadeen mooto, kadib markii ay hubsadeen inuu dhintay guddoomiye ku xigeenkii degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose.

“Marxuumka masaajid ayuu kasoo baxay, waddada ayay u galeen nimanka dilay, kadibna mooto ayay ku baxsadeen” ayuu sii raaciyay.

Dilkan ayaa qayb ka noqonayo falal ammaan darri oo aad ugu soo badanayo Buulo-mareer oo ay marar badan soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab.

Magaaladan waxaa si buuxda gacanta ku haya Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AUSSOM, kuwaas oo marar badan dagaallo la galay kooxda Al-Shabaab.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Koofi oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh
QORAALKA XIGA
Puntland oo ku adkeysatay go’aanka ay ka qaadatay dastuurka la ansixiyay
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved