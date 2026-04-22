Madaxweyne Trump oo ku dhowaaqay go’aan cusub oo la xiriira xabad-joojinta Iiraan

Washington (Caasimsada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadii ku dhawaaqay inuu kordhinayo xabbad-joojintii Iiraan saacado yar ka hor inta aysan dhicin, isagoo ballanqaaday in uusan wax weerar ah qaadi doonin ilaa wada-hadallada Tehran “laga soo gabagabeeyo si uun ama si kale.”
Trump ayaa sheegay in hoggaanka Iiraan uu yahay mid “si weyn u kala daadsan,” isla markaana uu u baahan yahay inuu keeno “soo-jeedin mideysan” oo lagu wajaho wada-xaajoodyada.
Ku dhawaaqistan ayaa timid xilli dib loo dhigay wadahadallo la qorsheeyay inay ka dhacaan caasimadda Pakistan, kaddib jahawareer ku saabsan qaabka guud ee heshiis suurta-gal ah. Wafdiga Mareykanka, oo ay ku jireen madaxweyne ku xigeenka JD Vance iyo wada-xaajoodyo kale, ayaa ku haray Washington halkii ay markii hore u ambabixi lahaayeen Islamabad.
Wafdi Mareykan ah ayaa la filayay inuu Talaadadii u baxo wareeg labaad oo wada-hadallo fool ka fool ah, balse Vance ayaa dib u joogay si uu uga qeybgalo waxa Aqalka Cad ku tilmaamay “kulamo siyaasadeed oo dheeraad ah.”
Dhanka Iiraan, weli si rasmi ah uma aysan xaqiijin inay kasoo qeybgeli doonto wada-hadallada Islamabad, iyadoo taa beddelkeeda dirtay fariimo muujinaya inay diyaar u tahay inay “soo bandhigto kaarar cusub oo dagaalka ah.” Xabbad-joojinta ayaa la filayay inay dhacdo Arbacada.
Trump ayaa aroortii hore ee Talaadada ku eedeeyay Iiraan inay “marar badan” jebisay xabbad-joojinta, qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social.
Wareysi uu siiyay CNBC ayuu ku sheegay in Mareykanku uu “ka heli doono heshiis weyn” wada-xaajoodyada socda. Waxa uu yiri, “Waxaan u maleynayaa in aysan haysan doorasho kale. Waxaan burburinnay ciidankoodii badda, waxaan burburinnay ciidankoodii cirka, waxaan dilnay hoggaamiyayaashoodii.”
Markii la weydiiyay haddii Mareykanku dib u bilaabi doono duqeymaha haddii heshiis la gaari waayo Arbacada, Trump wuxuu sheegay inuu filayo “in la duqeyn doono,” isagoo xusay in taasi tahay mowqif uu u arko mid ka awood badan marka wada-hadal la gelayo. Wuxuu intaas ku daray in militariga Mareykanka uu diyaar u yahay inuu si degdeg ah u dhaqaaqo.
Maalin ka hor, Trump wuxuu sidoo kale Bloomberg News u sheegay in uusan u badneyn inuu kordhiyo xabbad-joojinta haddii aan heshiis la gaarin. “La iguma qasbi karo inaan galo heshiis xun. Waqti badan ayaan heysanaa,” ayuu yiri.
Mareykanka ayaa qorsheynayay inuu wadahadallada u diro JD Vance, ergayga gaarka ah ee Bariga Dhexe Steve Witkoff iyo Jared Kushner, oo uu sodog u yahay Trump.
Mas’uuliyiinta Iiraan ayaa Talaadadii ku adkeystay inaysan u jilicsanaan doonin cadaadiska Mareykanka, ayna weli heegan buuxa ku jiraan haddii weerarro dhacaan.
Guddoomiyaha baarlamaanka Iiraan, Mohammad Bagher Ghalibaf, ayaa habeenkii Talaadada ku qoray barta X in dalkiisu “uusan aqbaleyn wada-xaajood lagu hoos gelayo hanjabaad,” isla markaana labada toddobaad ee la soo dhaafay ay isu diyaarinayeen “inay soo saaraan kaarar cusub oo dagaalka ah.”
Wuxuu intaas ku daray in Trump, isagoo xayiraad ku soo rogay Iiraan, uu doonayo inuu miiska wada-hadalka “maskaxdiisa ku beddelo miis is-dhiibis,” ama uu marmarsiiyo uga dhigto inuu dib u huriyo dagaal cusub.
Si kastaba, waqti kordhinta Trump ee xabad-joojinta ayaa la filayaa in ay fursad cusub siiso Pakistan, si ay dhinacyada isugu keento miiska wada-hadallada ee Islamabad.