Amar lagu soo xirayo Bashaar Al-Asad oo la soo saaray

By Asad Cabdullahi Mataan

Paris (Caasimada Online) – Laba garsoore oo Faransiis ah oo baaritaanno sameeya ayaa soo saaray warqad lagu soo xirayo madaxweynihii hore ee Suuriya Bashaar Al-Asad, iyadoo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dambiyo dagaal.

Tallaabadan ayaa ah tii labaad oo nooceeda ah oo ay qaadaan waaxda garsoorka Faransiiska, sida uu sheegay ilo wareed.

Asad, oo xilka laga tuuray dabayaaqadii sanadkii hore kadib duulaan degdeg ah oo ay qaadeen xoogag Islaamiyiin ah, ayaa lagu eedeeyay warqadda lagu soo xirayo inuu ahaa “taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida” xilligii duqeyn ka dhacday magaalada Daraa ee Suuriya sanadkii 2017 taasoo lagu dilay qof rayid ah, sida uu sheegay ilo wareed ku dhow kiiska oo codsaday inaan la magacaabin.

Amarkan ayaa la soo saaray iyadoo qayb ka ah baaritaan lagu sameynayo kiiska Salah Abou Nabout, oo ahaa 59 jir haysta dhalashada Faransiiska iyo Suuriya isla markaana ahaa macallin hore oo Faransiis ah, kaasoo la dilay 7-dii Juun 2017 kadib markii diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada Suuriya ay duqeeyeen gurigiisa.

Garsoorka Faransiiska ayaa aaminsan in Asad uu amray isla markaana bixiyay agabkii loo adeegsaday weerarkan, sida laga soo xigtay ilo wareedka.

Lix sarkaal oo sare oo ka tirsan ciidamada Suuriya ayaa horey loogu soo oogay warqado lagu soo xirayo oo Faransiis ah oo ku saabsan kiiska baaritaanka oo billowday 2018.

“Kiiskan wuxuu ka dhigan yahay guusha halgan dheer oo loogu jiro caddaaladda, kaasoo aniga iyo qoyskeyguba aan rumaysnayn tan iyo bilowgii,” ayuu yiri Omar Abou Nabout, oo ah wiilka marxuumka, oo bayaan soo saaray.

Wuxuu rajo ka muujiyay in “maxkamadeyn ay dhici doonto isla markaana dembiilayaasha la qaban doono oo la xukumi doono, meel kasta oo ay joogaan”.

Xasaanaddii oo luntay

Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa bishii November 2023 soo saaray warqaddii ugu horreysay ee lagu soo xirayo Asad oo ku saabsan weeraro kiimiko ah oo dhacay 2013 halkaasoo in ka badan kun qof, sida laga soo xigtay sirdoonka Mareykanka, lagu dilay gaaska sarin.

In kasta oo ay u arkeen in ka qaybgalka Asad ee weeraradan uu yahay “mid dhici kara”, dacwad oogayaasha guud ayaa sanadkii hore racfaan ka qaatay warqadda lagu soo xirayo iyagoo ku sababeeyay in Asad uu lahaan lahaa xasaanad maadaama uu yahay madaxweyne.

Si kastaba ha ahaatee, xilka qaadista ayaa hadda bedeshay xaaladdiisa iyo xasaanaddii suurtagalka ahayd. Asad iyo qoyskiisa ayaa u qaxay Ruushka kadib markii uu xilka ka degay, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Ruushka.

Guud ahaan, nidaamka garsoorka ee Faransiiska ayaa soo saaray 14 warqadood oo lagu soo xirayo mas’uuliyiinta Suuriya, sida laga soo xigtay tirakoobka AFP.

Tan iyo markii ay billowday 2011 iyadoo si arxan darro ah loo caburinayo dibadbaxyada ka dhanka ah Asad, dagaalka Suuriya ayaa dilay in ka badan nus milyan oo qof wuxuuna burburiyay dhaqaalaha dalka.

Tobanaan kun oo qof ayaa lagu xiray laguna jirdilay xabsiyada dalka, halka Asad lagu eedeeyay inuu hub kiimiko ah, oo ay ku jiraan gaaska sarin ee la mamnuucay, u adeegsaday dadkiisa.

Jimcihii, dacwad oogaha guud ee Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah Karim Khan ayaa la kulmay hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya Axmed Al-Sharaa.

Booqashadaas ayaa dhalisay rajo ah in caddaalad iyo isla xisaabtan laga helo xadgudubyada la galay intii uu Asad xukunka hayay.