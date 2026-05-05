Amiirka Dubai oo soo saaray farriin xasaasi ah, xilli khilaaf gudaha uu ka jiro Imaaraadka

Dubai (Caasimada Online) – Hadal uu si fagaare ah u jeediyey hoggaamiyaha Imaaradda Dubai, ahna Ra’iisul Wasaaraha Imaaraadka Carabta, Sheekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ayaa dhaliyey fasiraado siyaasadeed oo ballaaran, kadib markii loo arkay farriin ka baxsan waano guud oo ku saabsan mas’uuliyadda iyo adeegga dadweynaha.
Sheekh Mohammed ayaa qoraalkiisa ku sheegay in masuuliyaddu tahay aaminaad, isla markaana xilka dowladeed uusan ahayn meel lagu gaaro guul shaqsiyeed oo keliya. Wuxuu sheegay in mas’uulka aan dan ka lahayn guusha dadka kale ee dowladda ka tirsan uu noqdo culays saaran dalka, halkii uu ka noqon lahaa adeegaha qaranka.
Inkasta oo uusan magacaabin qof ama hay’ad gaar ah, haddana waqtiga uu hadalkaasi soo baxay, qaabka loo dhigay iyo falcelintii degdegga ahayd ee ka timid wasiirro ka tirsan dowladda Imaaraadka ayaa arrinta siisay miisaan siyaasadeed oo weyn.
Wasiirro dhowr ah ayaa si shaacsan uga jawaabay farriinta Sheekh Mohammed, iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada. Jawaabahooda waxay u muuqdeen kuwo taageeraya hadalka hoggaamiyaha Dubai, balse waxay sidoo kale muujiyeen in farriinta gudaha dowladda looga fahmay mid leh macne ka fog waano guud.
Arrintan ayaa si gaar ah u soo jiidatay dareenka falanqeeyayaasha, maadaama nidaamyada siyaasadeed ee Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka, ay inta badan ku dhisan yihiin fariimo si hoose loogu gudbiyo gudaha hay’adaha rasmiga ah. In farriin noocan ah lagu baahiyo meel fagaare ah, kadibna ay si degdeg ah uga jawaabaan wasiirro sare, ayaa loo arkay dhacdo aan caadi ahayn.
Hadalka Sheekh Mohammed ayaa yimid xilli ay muddooyinkii dambe sii xoogeysanayeen doodaha ku saabsan sida awoodda siyaasadeed, amni iyo istaraatiiji ee Imaaraadka ay ugu ururtay Abu Dhabi. Inkasta oo Dubai weli tahay xarunta ganacsiga ugu muhiimsan ee dalka iyo wajiga ugu muuqda ee Imaaraadka ee caalamka, haddana waxaa jira aragti ah in doorkeedii siyaasadeed ee gudaha federaalka uu sii yaraanayo.
Marka la eego xaaladdaas, farriinta Sheekh Mohammed waxaa loo fasirtay digniin dadban oo ku saabsan qaabka maamulka iyo dheelitirka awoodda gudaha Imaaraadka. Hadalkiisa ku saabsan mas’uuliyadda wadajirka ah, danta guud iyo khatarta hoggaan ku dhisan dan shaqsiyeed ayaa loo arkay mid xambaarsan farriin siyaasadeed oo gudaha ah.
Xiisadda fasiraadda ayaa sii xoogeysatay kadib markii Dhaxal-sugaha Dubai, Sheekh Hamdan bin Mohammed, uu isna jeediyey hadallo si gaar ah diiradda u saaraya dadka Dubai iyo kaalinta magaalada. Isku xirka farriimahaas ayaa abuuray dareen ah in hoggaanka Dubai uu doonayo inuu muujiyo doorkiisa iyo aqoonsigiisa xilli uu jiro cadaadis siyaasadeed oo aan si toos ah loo sheegin.
Isticmaalka baraha bulshada ayaa arrinta ka dhigay mid ka sii xasaasisan. Dalalka leh nidaam siyaasadeed oo si adag loo xakameeyo, baraha bulshada waxay mararka qaar noqdaan goob lagu gudbiyo farriimo aan si toos ah looga sheegi karin shirarka gudaha. Waxay sidoo kale farriinta ka dhigaan mid ay wada arkaan shacabka, masuuliyiinta iyo xarumaha kale ee awoodda.
Inkasta oo aysan jirin caddeyn rasmi ah oo muujineysa khilaaf furan oo u dhexeeya Dubai iyo Abu Dhabi, haddana dhacdadan ayaa sii hurisay hadal-hayn ku saabsan xiisado hoose oo ka dhex jira qaab-dhismeedka xukunka Imaaraadka. Farriimaha dadban, jawaabaha wasiirrada iyo waqtiga ay kusoo beegmeen ayaa dhammaantood muujinaya jawi siyaasadeed oo ka xasaasisan sidii hore.
Sida ay falanqeeyayaashu qabaan, muhiimadda hadalka Sheekh Mohammed kuma koobna erayada uu adeegsaday, balse waxay ku jirtaa waxa uu banaanka keenay: in dheelitirka awoodda gudaha federaalka Imaaraadka uu wajahayo cadaadis sii muuqanaya.
Wax ku billowday farriin ku saabsan anshaxa hoggaanka iyo adeegga dadweynaha ayaa isu beddelay dhacdo si dhif ah u muujisay dhaqdhaqaaqyada qarsoon ee ka dhex socda xarumaha awoodda ee Imaaraadka Carabta.