Aqoonsiga Somaliland oo diidmo kale oo adag la kulmay – Maxaa dhacay maanta?

Addis Ababa (Caasimada Online) – Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika, oo maanta soo saaray bayaan, ayaa si adag u cambaareeyay aqoonsiga ay Israa’iil sheegtay inay siisay maamulka Somaliland.
Golaha ayaa muujiyay diidmadiisa aqoonsi kasta oo la siiyo maamulka Somaliland oo loo aqoonsado dal madax-bannaan, isagoo mar kale adkeeyay midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa una diidnay aqoonsiga ay Israa’iil siisay waxa loogu yeero Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana ku baaqeynaa in laga noqdo go’aankaas,” ayaa lagu yiri bayaanka Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika.
Kulanka heer wasiir ee ka dhacay Addis Ababa, caasimadda Itoobiya, ayaa lagu caddeeyay in cidna aysan lahayn awood ama sharciyad ay ku beddesho xuduudaha dal xubin ka ah Midowga Afrika.
Sidoo kale, waxay si cad u sheegeen in tallaabo kasta oo noocaas ah ay tahay mid waxba kama jiraan ah oo aan lahayn wax saameyn sharci ah marka loo eego sharciga caalamiga ah.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar, Dr. Badr Abdelatty oo guddoomiyay shirka golaha, ayaa ka digay isku day kasta oo dibadeed oo lagu kala qeybinayo Soomaaliya ama lagu abuuro saldhigyo militari oo ay yeeshaan dalal aan ka tirsanayn kuwa ku teedsan Badda Cas, taasoo uu ku tilmaamay xadgudub ku ah mabda’a madaxbannaanida iyo faragelin la’aanta arrimaha gudaha dalalka.
Badr ayaa sidoo kale xaqiijiyay taageerada joogtada ah ee Masar u hayso midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka. Waxa uu sheegay in hadalkan uu wakiil uga yahay Madaxweynaha Masar, Cabdulfataax Al-Sisi.
Si kastaba, shirka oo ay fadhiyeen dhammaan wasiirrada arrimaha dibadda Afrika iyo guddoonka ugu sarreeya ururka ayaa muujiyay taageeradooda midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalalka Soomaaliya iyo Suudaan.