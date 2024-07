Askar careysan oo u gacan qaaday taliyahoodii kadib markii…

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo shalay ka dhacday gudaha Xerada Kuliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho oo ay xoog ku galeen ciidan gadoodsan oo ka yimid furimaha dagaalka ee gobollada dalka.

Ciidamadan oo ka tirsan qaybta 21-aad ee Xoogga dalka ee ka howlgasha Galmudug iyo HirShabelle ayaa waxa ay isku dhaceen taliye ku xigeenka ciidanka dhulka Janeraal Cabdullahi Cirro oo isna ku sugnaa Kuliyadda Jaalle Siyaad, waxaana meesha ka dhacay dagaal gacan ka hadal ah, ayada oo askarta ay feer iyo haraanti la dhaceen taliyaha.

Mid ka mid ah askarta oo la hadlay Shabelle TV ayaa sheegay in loo diiday in gudaha u galaan xerada, isla markaana ay xoog ku galeen, isaga oo ku dooday in guri aysan ku lahay Muqdisho, isla markaana laga geenay deegaanadoodii.

“Taliyaha iyo askarta waa is maandhaafeen xerooyinka masoo geli kartiin ayuu yiri, waana ciidan laga keenay Galmudug iyo HirShabelle oo Xamar aan hal guri ka daganeyn, sooma geli kartaan yaa ka yeelaayo”” ayuu yiri.

Sidoo kale wuxuu sii raaciyay “Annaga haddii dowladda nagala saaray ma Al-Shabaab ayaan aadeynaa, sida lagu geli karay ayaan ku galnay”.

Askariga oo sii hadlayay ayaa sheegay in xiisaddan ay ka dhalatay kadib markii askarta lagu amray inay keenaan qoryahooda oo uu tilmaamay inay iyagu soo iibsadeen, isla markaana aysa u dhiibi doonin qof shaqsi ah, sida uu hadalka u dhigay.

“Ciidamadaas dhibaatada qabsatay waxay ahayd qoryo keena, qoryo aan loo dhiibina ma keenayaan, dowladda hana dhahdo nin shaqsi ah yuu na dhihin” ayu sii raaciyay.

Waxaa kale oo uu yiri “Dowladdii aan shalay u dagaalameynay wax dhib ah kuma hayno, waxaa nahay askar amar qaadata, waana qaadaneynaa amarka”.

Xaaladda ayaa haatan ah mid deggan, mana jiro wax hadal ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada Xoogga dalka oo ku aadan shaqaaqadaasi.