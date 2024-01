Baarlamanka Somaliland oo qaraar yaab leh kasoo saaray tallaabadii BF ee heshiiska

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Golaha Wakiillada Somaliland ayaa maanta soo saaray qaraar ka dhan ah tallaabadii uu dhawaan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ku buriyay heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ee magaalada Addis Ababa.

Qaraarka uu soo saaray Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay tallaabada uu qaaday Baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo ay ku tilmaameen “fara-gelin” ka dhan ah arrimaha gudaha Somaliland.

Golaha Wakiillada Somaliland ayaa sheegay in heshiiska Somaliland iyo Itoobiya uu u yaallo Golaha Baarlamaanka Somaliland, islamarkaana loo baahan yahay in xukuumadda golaha horkeento.

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkii tegay xeer ka soo saaray heshiiskii ay Addis Ababa ku galeen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, kaasi oo lagu bixiyey qeybo ka mid ah badda Soomaaliya.

Kulan aan caadi aheyn oo markaas ay yeesheen Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isugu yeeray Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud, ayada oo laba aqal ay si wadajir ah u ansixiyeen xeer burinaya heshiiskaasi.

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cadeeyey inay lama taabtaan tahay biyaha iyo dhulka Soomaaliya, lana ilaaliyo nidaamka dunida u degsan iyo kan Midowga Afrika, Ururka Iskaashiga Islaamka, IGAD iyo kan Soomaaliya.

Xeerkaasi burinta is-afgaradka dowladda Itoobiya iyo Somaliland ayaa waxaa isla habeen hore saxiixay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

Madaxweyne Xasan ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isaga oo tilmaamay in sharcigaan uu farriin adag u yahay cid kasta oo naawilaysa in ay boobto dhulka, badda iyo hawada shacabka Soomaaliyeed.

Si kastaba, Somaliland oo in ka badan 30 sanno ku doodeysay inay tahay dal madax-banaan ayaa weli helin aqoonsi caalami ah, taasi oo ka dhigan in Somaliland ay qeyb ka tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, si lamid ah dowlad-goboleedyada kale ee dalka.