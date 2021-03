Beesha caalamka oo ka hor-timid isku day muddo kordhin soona saartay qoraal adag

Muqdisho (Caasimadda Online) – Beesha caalamka ayaa soo saartay qoraal xasaasi ah oo ay soo saartay ku shaacisay inaysan marna taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay’adaha dowladda federaalka ee waqtigu ka dhammaaday.

Qoraalkaan kasoo baxay beesha caalamka ayaa kusoo aadaya xilli ay Caasimada Online baahisay xog ku saabsan iney jiraan xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo shalay ku shiray Hotel Decale, islamarkaana baadi goobaya iney guddoonka golaha shacabka hor geeyaan muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Qoraalka beesha caalamka oo xafiiska QM ee Soomaaliya uu soo digay twitter-ka ayaa lagu sheegay muddo kordhin, hanaan doorashooyinka is-dhinac socda ama doorashooyin aan loo dhameyn aysan midna heli doonin taageerada beesha caalamka.

“Dhammaan hoggaamiyayaasha muhiimka ah ee Soomaaliya waxay ku sugan yihiin Muqdisho. Waa waqtigii wada-hadallada aan rasmiga aheyn ay sii socon lahaayeen, si la isugu raaco kulanka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Saaxiibada caalamka waxay ku celinayaan inaysan taageeri doonin hanaan doorasho oo hal dhinac ah ama kuwa is-barbar socda ama hindise kasta oo hogaaminaya muddo kordhin lagu sameeyo muddo xileedyadii hore,” ayaa lagu qoraalka uu twitter soo dhigay xafiiska UNSOM.

All key #Somali leaders are in #Mogadishu. Time for further informal #consultations to agree on #FGS–#FMS summit & go to #elections; int’l partners reiterate they “will not support a partial or parallel electoral process or any initiatives leading to extension of prior mandates.”

— UNSOM (@UNSomalia) March 24, 2021