Bilinken oo riixaya heshiis xabad-joojin oo ka dhaqan gala GAZA

By Guuleed Muuse

Washington (Caasimada Online) – Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Isniintii sheegay in Ra’iulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu aqbalay hindisaha xabbad-joojinta Gaza ee uu soo jeediyay Mareykanka, isla markaana ku boorriyay Xamaas in ay aqbasho heshiiskan.

Blinken oo wariyaasha la hadlay kaddib maalin uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda sare ee Isra’il oo uu ku jiro ra’isulwasaare Netanyahu, ayuu diblamaasigan sare ee Mareykanka sheegay, in in riixidda heshiiskan ay tahay tii ugu wanaagsaneyd isla markaana ay dhici karto in ay noqoto fursaddi ugu danbeysay.

Blinken oo saxafiyiinta kula hadlay Tel Aviv ayaa tilmaamay in Xamas laga doonayo aqbalaadda heshiiska, kaddib marki ay aqbashay Isra’il.

Wuxuu kaloo sheegay in iyada oo la kaashanayo dhex-dhexaadiyaasha ka kala socda Mareykanka, Qatar iyo Masar, ay dhinacyada colaaddu ka dhaxeyso ay dhameystiran ballan-qaadyada heshiiska.

In kasta oo uu Maraykanka rajo ka muujiyay, xafiiska Netanyahuna uu ku tilmaamay kulanka mid wanaagsanaa, haddana Israa’iil iyo Xamaas labaduba waxay muujiyeen in heshiis kasta uu noqon doono mid adag.

Wada-hadallada oo muddo bila ah marna soconayay marna la hakinayay, ayaa u muuqdo in ay dhinacyadu ay ku taagan yihiin mawaaqiftoodi hore. Isra’il ayaa sheegtay in dagaalka Gaza uu ku dhammaan karo burburinta Xamaas, halka Xamaas ay sheegtay inay aqbali doonto oo keliya xabbad joojin joogto ah oo aan ku meel gaadh ahayn.

Waxyaabaha kale ee la isku qilaafsan yahay ayaa waxaa ka mid ah sii joogitaanka ciidamada Israa’iil ee gudaha Qaza, gaar ahaan xuduudka Masar iyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee Falastiiniyiinta ee gudaha dhulkaas.

Sidoo kalena waxaa la isku mari la’yahay qoonsiga iyo tirada maxaabiista Falastiiniyiinta ee ay Isra’il rabto in ay weydaarsato sii deynta dadka ay xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta ku hayaan Gaza.