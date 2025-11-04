28.9 C
Mogadishu
Tuesday, November 4, 2025
WararkaXulka

Booliska Muqdisho oo gudaha u galay xarun qarsoodi ah oo…

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada Booliska oo kaasshanaya Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka ayaa maanta gudaha u galay xarun caafimaad oo qarsoodi ah, kuna taallay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, taas oo ka shaqeyneysay arrimo halis ah.

Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan oo qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay in guri ku yaalla xaafad ka mid ah Dayniile ay ogaadeen in ilmaha looga soo rido haweenka uurka leh, isla markaana albaabada la’isugu dhuftay, lana soo xiray dadkii lahaa.

“Waa guri loo furtay in ilmaha looga soo rido haweenka ma oran karno dhaqtar, sababtoo ah xaddigii bani’aadanimo waa la dhaafay” ayuu yiri afhayeenka ciidanka Booliska.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xaruntan ay lahayd magacyo badan, isla markaana ay ka shaqeyneysay dhibaateynta bulshada, gaar ahaan in lasoo rido oo la dilo ilmaha uurka ku jira.

‘Xaruntan boqol magac ayay leedahay Facebook ayaaba loo sameystay, waxaana uu qoran waxaan diyaar u nahay inaan ka caawino haddii aad rabto inaad ilmaha iska soo rido in iyadaas la xayeysiiyo waa dambi in ilma lasoo ridaana waa dambi xag Ilaahey” ayuu raaciyay.

Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in lasoo xiray ninkii ku shaqeynayay xaruntaas, loona gudbiyay C.I.D, si loogu sameeyo baaritaanno dheeraad ah.

“Ninkii meeshaan ka shaqeynaayay hadda waa xiran waxaa baaris ku haysa C.I.D, sida aad aragteen maxbuuska, gurigaan ayuuna ku shaqeynayay” ayuu mar kale yiri afhayeenku.

Dhankiisa Xog-hayaha Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka Maxamed Maxamuud Cadow ayaa yiri “Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka wuxuu u taaganyahay Badbaadada Ummadda Soomaaliyeed xarun caafimaad sheegan karta oo dalka ka howlgali karta ma jirto iyadoon Golaha warqad ka heysan”.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Shariif oo khilaafka ka taagan doorashooyinka kala hadlay Norway + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved