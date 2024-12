CC Shakuur oo shaaciyay tallaabo loo baahan yahay kadib dhacdadii Ceel Baraf

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dhacdadii argagaxa lahayd ee dhowaan ka dhacday deegaanka Ceel Baraf oo lagu laayay askar Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.

Warsame ayaa marka hore cambaareeyay falkaasi, isaga oo tacsi u diray ehellada askarta lagu dilay halkaasi.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in arrintan ay muujineyso in loo baahan yaay in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, sidoo kalena soo bandhigtay sida ay ciidamada ugu nugul yihiin saamaynta taban ee ka dhalaya colaadaha sokeeye.

“Dhacdada Ceelbaraf waxay daaha ka qaadaysaa ahmiyada ay dib u heshiisiintu leedahay, waxay kaloo dibadda soo dhigtay hoosaynta heerka dib u habaynta ciidanka iyo sida uu ugu nugul yahay saamaynta taban oo ka dhalata colaadaha iyo xasillooni la’aanta siyaasadeed ee degaanka ka jirta” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Hoos ka akhriso qoraalka oo dhameystiran;-

Waxaan cambaaraynayaa falka lagu laayey askartii ka tirsanayd Ciidanka Xoogga Dalka ee ka dhacay degaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan u tacsiyeynayaa ehelka askarta la laayey, waxaana Alle uga baryayaa in uu naxariistiisii jano siiyo.

Waa fal argagax leh oo ka baxsan dhammaan xeerarka dowladnimada. Si loo xakameeyo dhacdadaan waa in muggeeda lagu wajaho, jidka ay mudan yihiinna la marsiiyo kuwii ka danbeeyey fal danbiyeedka.

Waxaa ayaan darro wayn ah in ciidankii ku jiray jiidda hore ee dagaalka, horfadhiyayna cadowga, halkii uu ka heli lahaa dadka degaanka garab iyo gaashaan ay kala kulmeen cadowtooyo iyo dhabarjebin.

Dhacdada Ceelbaraf waxay daaha ka qaadaysaa ahmiyada ay dib u heshiisiintu leedahay, waxay kaloo dibadda soo dhigtay hoosaynta heerka dib u habaynta ciidanka iyo sida uu ugu nugul yahay saamaynta taban oo ka dhalata colaadaha iyo xasillooni la’aanta siyaasadeed ee degaanka ka jirta.

Dib u heshiinta iyo xasilloonida siyaasadda waa udub dhexaadka dowlad dhiska iyo dhammaynta colaadaha dalka ka tagaan, waana kan uu hoggaanka dalka ku guuldaraystay in uu mudnaanta koowaad siiyo. Haddii aan siyaasadda heshiis laga ahayn, waxaan suuroobi karin in si wadajir ah loo wajaho caqabadaha kale