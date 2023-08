CC Shakuur ‘oo si cajiib ah ugu garnaqay’ Nasra Abuukar kadib fadeexaddii Shiinaha

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo haatan ah ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani’aadanimada ayaa ka hadlay guul-darradii Soomaaliya kasoo gaartay tartankii orodnka ee lagu qabtay dalka Shiinaha.

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo saaray ayaa garnaqsi cajiib ah u sameeyay gabadha Soomaaliya ku metaleysay tartankaas oo lagu magacaabo Nasra Abuukar Cali, taasi oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga maadsanayay baraha bulshada.

“Imisaa rag sidan oo kale fagaarayaal caalaami ah si fool-xun noogu matalay? Ma cid ka qayliyeysaa aragteen? raggu wax kasta oo xishood darri ah oo ay ku kacaan laguma qabsado, inantana haddii wax yar oo xumaan ah samayso, qoyskeeda iyo tolkii ayey ceeb u soo jiidday baad weligiibna oran jirteen, waa caadadiinii dumar takoorka ahayd, halkee la idinku arkay idinkoo ceeb qaran ka gubanaya ama qaran u damqanaya.”

Hoos ka aqriso qoraalka Cabdiraxmaan oo dhameystiran;

Xalay xilli danbe oo aan kubbad ka imid ayaan ku soo lugeeyey jidka facebook ee dhexmara xaafadda baraha bulshada, waxaan ku soo baxay qolo fadhi ku diraraysa;

Mid baa yiri “bisinka iyo burdaha, tanni wax kale laguma sifayn karo aan ka ahayn eexdii, musuqii iyo karti darradii oo qof socda ah” waa runtaa ayaan iri.

Mid kalaa yiri “oo kaalay maxaad ka filaysay wax qabiil iyo 4.5 lagu qaybiyo laguna qoondeeyo, tanni waa tusaale cad oo ah aan maalno Maandeeq, sowtii lagu ballamay nin waliba ninkiisa ha noolaysto, goormaa karti, xirfad iyo aqoon hawl iyo matalaad la isugu xulayey” walaahi waa sax ayaan iri.

Inan ayaa la soo boodday, haye waa caadadii la idinku yiqiin ee dumar liidista ahayd.

“Imisaa rag sidan oo kale fagaarayaal caalaami ah si foolxun noogu matalay? Ma cid ka qayliyeysaa aragteen? raggu wax kasta oo xishood darri ah oo ay ku kacaan laguma qabsado, inantana haddii wax yar oo xumaan ah samayso, qoyskeeda iyo tolkii ayey ceeb u soo jiidday baad weligiibna oran jirteen, waa caadadiinii dumar takoorka ahayd, halkee la idinku arkay idinkoo ceeb qaran ka gubanaya ama qaran u damqanaya ” waa runteed ayaan iri.

Mid qolyaha falsafada aqrista baa yiri;

“Machiavelli wuxuu yiri qof kasta oo fursad uusan diyaar u ahayn hela, siduu doono ha ku helee, waxay la mid tahay in uusan helin, imisaa dalkeenna xilal waawayn ku heshay eex, qof jeclaysi, qaraabakiil, iyo waa kuu daacad oo haddana qaadi kari waayey, inantani waxay sawir dhab ah ka bixisay in fursada iyo guushu laba kala yihiin, war is diyaariya inta aydaan fursadaha helin” falsafada aad uma fahmo ayaan hoosta ka iri.

Wadaad baa la soo booday;

“War aniga waxaa dhan waxaa iiga muhiimsan inanta in ay xijaabnayd, oo waxaasoo haween qaawan ay dacwadii Islaamka ka gudatey, ee buuqa naga daaya, ajarkeeda ayaa wax kasta ka badan ee inanta ka hara ayuu yiri” Maasha Allaah, sheekha waa runtii ayaan iri.

Anigoo dooddii kastaba waa runtaa ku haya ayaa jidkii kale oo xaafadda baraha bulshada ku yaalla oo twitter la yiraa ku leexday, waxaaba ka socda dooddii mid la mid ah, laakiin qaaqlayaasha kuma badnayn, mid baase lahaa;

“Horta tolow dowladda waa tii maalin dhoweed waxqabadkeeda ku darsatay guushii ay xulka qaranka ee 17- jirka soo hoyeen, ee masuuliyadda guul darrada inanta ma qaateen”?

Mid baa soo booday oo yiri;

“War Dan-qaran waxba kama oga arrinkan oo dagaal Aragagexiso ayey ku mashquulsan tahay, sowtii Soomaali oran jirtay, guushu waa dad badan yahay, guuldarsadase way tol la’dahay.

Jiiro kale oo isla xaafadda baraha ah ku taal oo YouTube la yiraa oo aan heesaha qaraamiga ah, iyo muqaallada dokumentariga ka dhagaysto ayaa musalsalka “Hayaan” oo dhex ii marayey xalqadiisii 9aad ka daawaday, laakiin markii aan sii seexanayey waxaan is waydiinayey horta dadka dooddani ma ka daacadbaa oo waxaa u soo laabanaya miirkii ay ceebta qaran kaga guban lahaayeen iyo damiirkii ay qaran u damqan lahaayeen, mise waqtigey isku dhaafinayeen?