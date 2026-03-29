Ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo soo saaray digniin adag – Maxaa cusub?

Tehraan (Caasimada Online) – Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan (IRGC) ayaa ku hanjabay inay bartilmaameedsan doonaan jaamacadaha Israa’iil iyo kuwa Maraykanka ee ku yaalla Bariga Dhexe.
Hanjabaadda Iiraan ayaa imanaysa kadib weerar lagu qaaday Jaamacadda Sayniska iyo Tiknoolajiyada ee magaalada Tehraan, kaas oo Iiraan ku eedeysay Israa’iil.
IRGC ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in jaamacadaha Israa’iil iyo Maraykanka ee gobolka loo aqoonsan doono bartilmaameedyo “sharci ah,” ilaa laga aarguto weerarradii lagu qaaday jaamacadaha Iiraan.
Waxay tilmaantay in arrintan ay tahay jawaab milatari oo la xiriirta weerarro ay sheegtay in lagu bartilmaameedsaday xarumo cilmi-baaris oo muhiim u ah dalka Iiraan.
“Waxaan kula talineynaa dhammaan shaqaalaha, macallimiinta, iyo ardayda jaamacadaha Maraykanka ee ku yaalla gobolka, iyo sidoo kale dadka deggan agagaarkooda, inay u jiraan masaafo dhan 1 km jaamacadahaas si loo xaqiijiyo badqabkooda,” ayaa lagu yiri bayaanka IRGC.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanku uu haysto fursad uu ku cambaareeyo duqeymaha lagu qaaday jaamacadaha Iiraan, si looga baaqsado weerarro aargudasho ah oo lagu qaado hay’adaha Maraykanka ee ku yaalla Bariga Dhexe.
IRGC ayaa u qabatay Maraykanka waqti kama dambeys ah oo ku eg 12:00 duhurnimo ee maalinta Talaadada, 30-ka Maarso.
Hanjabaadaha noocan oo kale ah ayaa khatar gelin kara xarumaha waxbarasho iyo muwaadiniinta rayidka ah, isla markaana sii kordhin kara halista dagaal ballaaran oo ka qarxa Bariga Dhexe, sida ay ka digeen saraakiil Maraykan ah.
Sidoo kale, warbaahinta Israa’iil ayaa sheegtay in hay’adaha ammaanka Israa’iil ay sare u qaadeen feejignaanta la xiriirta amniga jaamacadaha iyo xarumaha cilmi-baarista, iyagoo ka cabsi qaba weerarro suurtagal ah oo uga yimaada kooxaha ay Iiraan taageerto ee ku sugan gobolka.
Xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo Israa’iil ayaa sii xoogeysaneysa, iyadoo labada dhinac ay is-weydaarsanayaan hanjabaado iyo weerarro qarsoodi ah, halka Maraykanka uu si cad u taageerayo Israa’iil, arrintaas oo ka dhigeysa Bariga Dhexe meel mar walba qarka u saaran isku dhac weyn.