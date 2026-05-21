Xogta duqeyn culus oo ka dhacday Gobolka Hiiraan

Beledweyne (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeyn culus oo xalay ka dhacday qaybo kamid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, taas oo lala beegsaday Al-Shabaab.
Duqeynta oo si gaar ah uga dhacday inta u dhexeysa degmada Buuloburde iyo deegaanka Buq Aqable ayaa khasaare lagu gaarsiiyay maleeshiyada Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta oo ahayd bartilmaameed lagu beegsaday goobo ay gabaad ka dhigayaeen khawaarijta, gaar ahaan maleeshiyaad iyo horjoogayaal sar sare, sida ay hadalka u dhigeen.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa innoo sheegay inay maqlayeen jugta gantaallada, iyadoo sidoo kale la burburiya xarumo ay lahayd kooxda.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta, waxaana weli sii socda howlgallada ciidamada ee ku sugan aagga degmada Buuloburde.
Hiiraan ayaa kamid ah meelaha ay weli ka socdaan howlgallada, waxaana badanaa ka dhaca howlgallo iyo duqeymo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
Xaaladda ayaa weli cakiran, waxaana haatan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa qaybo kamid ah gobolka Hiiraan oo ay ku xoogan tahay kooxda Al-Shabaab.
Muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga ah oo uu ugu horreeyo Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah argagixisada, iyada oo mala kala duwan oo dalka ah lagu beegsaday loogu gaystay khasaare xooggan.