Ciidamadii Jubbaland ee isku dhiibay DF oo la keenayo MUQDISHO

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta magaalada Muqdisho keenti ku dhowaad 100 askari oo ka tirsanaa Daraawiishta Jubbaland oo shalay isku soo dhiibay ciidamada Xoogga ee la geeyay aagga deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose.

Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda dhexe ay diyaarad u dirtay ciidamadaasi, si loogu soo wareejiyo magaalada Muqdisho oo soo dhoweyn loogu sameyn doono.

Ilo wareedyo xilkas ah ayaa u sheegay Caasimada Online in ciidamadan la siin doono abaal-marin iyo xuquuqaad kale oo ay kamid yihiin mushaaraad iyo dalacsiin.

Sidoo kale dowladda federaalka ayaa ciidamada kale ee Jubbaland ugu baaqday inay isaga soo tegaan halka ay joogaan, ayna isku soo dhiibaan dowladdooda.

Saraakiisha hoggaamineysa ciidanka Jubbaland ee isku dhiibay dowladda oo dhankooda hadlay ayaa sheegay in laga soo diray Kismaayo iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen, iyadoo la amray inay ka hortagaan duulaanka ciidanka xoogga dalka.

Balse waxay sheegeen in amarkaasi uu u cuntami waayey oo ciidanka xoogga dalka aysan dagaal kala hortegi karin, hadana ay diyaar u yihiin inay la howlgalaan militeriga Soomaaliya, si loo dhaqan-geliyo amarka dowladda.

Ciidamo kale oo Jubbaland ay doomo ka saartay Kismaayo ayaa la sheegay in hadda ay doonayaan inay is dhiibaan, ilaa 50 askari oo badda ku go’doonsan ayaa la soo xiriirtay saraakiisha xoogga dalka, waxayna cadeeyeen inay is dhiibayaan oo dagaal aysan diyaar u aheyn.

Arrintan ayaa salka ku hayso xiisadda u dhexeyso dowladda federaalka iyo Jubbaland ee ka dhalatay dib u doorashada Axmed Madoobe oo markii saddexaad loo doortay Jubbaland.

Si kastaba, dowladda dhexe ayaa hadda adeegsaneyso xeelad milatari, si loo soo afjaro maamulka Axmed Madoobe, waxaana ciidamo badan ay gaysay aagga Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo magaalooyinka Garbahaarey iyo Beledxaawo ee gobolka Gedo.