Ciidamo ku sii qul-qulaya xuduudda Itoobiya iyo Eritrea kadib hadalkii Abiy Ahmed

Asmara (Caasimada Online) – Xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Eritrea ayaa sii kordhaysa, waxaana jiray eedaymo la is-weydaarsaday iyo isku-hub-urursi istiraatiiji ah oo laga dareemayo xuduudda ay wadaagaan.

Itoobiya waxay ku eedaysay Eritrea xadgudubyo dhuleed, halka Eritrea ay sheegtay in Itoobiya ay damac sharci-darro ah ka leedahay dekedaha dalkeeda, iyadoo soo xiganaysa hadalladii Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ee ku saabsanaa helitaanka dekadaha.

Khamiistii, isagoo ka hadlayay Baarlamaanka hortiisa, ayaa xildhibaan ka tirsan goluhu wuxuu weydiiyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, haddii dalkiisu uu dagaal la geli doono Eritrea si uu u helo marin-badeed. “Muddo intee le’eg ayay kugu qaadanaysaa haddii aad amarto Taliyaha Guud ee Ciidanka Itoobiya, Field Marshal Berhanu Jula, iyo Taliyaha Guud ee Booliska Federaalka Itoobiya, Demelash Gebremichael, inay keenaan dekedda?” Su’aasha waxay u muuqatay mid kaftan ah, waxayna qosol ka keentay xildhibaannadii.

Laakiin jawaabta ra’iisul wasaaraha waxay ahayd mid adag oo si toos ah u tilmaamaysa ujeeddo, isla markaana ay ka muuqatay jees-jees.

“Horumar dhinaca horumarka ah ayaan leenahay oo ay tahay inaan ilaalino, mana jirto sabab aan dagaal u galno. Itoobiya deriskeeda xabbad kuma ridi doonto,” ayuu yiri.

Laba toddobaad ka hor, dadka deggan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan xuduudda Itoobiya iyo Eritrea ayaa u jihaystay dhanka Zalambessa, halkaas oo dhaq-dhaqaaqayaal iyo hoggaamiyeyaal bulsho ay soo qaban-qaabiyeen dib-u-furid ku-meel-gaar ah oo xuduudda ah.

Halkaas, bulshooyinkii kala maqnaa shan sano iyo in ka badan waxay awoodeen inay u dabbaal-degaan kulan nooc kale ah oo ay saaxiibbo iyo qaraabo isugu yimaadeen xuduudda aadka loo hubeeyay.

Muuqaalladaasi waxay la mid ahaayeen is-soo-dhowaanshihii 2018-kii, kaasoo, inkastoo uu ahaa mid ku-meel-gaar ah, labada dal ay ku soo afjareen colaad tobannaan sano soo jirtay ka dib markii uu Abiy Axmed xukunka qabtay. Si kastaba ha ahaatee, isu-muujintan dambe ee walaaltinimada waxay ku dhacday duruufo gebi ahaanba ka duwan.

Bilihii la soo dhaafay, Itoobiya iyo Eritrea waxay galeen is-dhaafsi diblomaasiyadeed oo is-daba-joog ah, taasoo muujinaysa xiisad sii kordhaysa oo u dhaxaysa labadan dal ee deriska ah ee Geeska Afrika.

Xiriirka sii xumaanayay, oo soo xoogeystay wixii ka dambeeyay dhammaadkii dagaalkii Tigray, ayaa hadda galay weji cusub oo ay astaan u yihiin eedaymo labada dhinac ah, diblomaasiyad albaabbadu u xiran yihiin, iyo isku-hub-urursi istiraatiiji ah oo laga dareemayo xuduudda lagu muransan yahay.

Dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxay salka ku hayeen cabasho ay Itoobiya u gudbisay Qaramada Midoobay (UN) iyo dhowr madax-goboleed.

Warqad loo diray Qaramada Midoobay, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Itoobiya waxay ku eedaysay Eritrea “daandaansi iyo xadgudubyo joogto ah” oo ka dhan ah madaxbannaanida dhulkeeda.

Asmara ayaa kaga jawaabtay iyadoo eedeymahan ku tilmaantay “been cad” kuna eedaysay Itoobiya inay qabto “damacyo sharci-darro ah” oo ku aaddan dekedaha Eritrea.

Dawladda Isaias Afwerki waxay sheeganaysaa in hoggaanka Itoobiya, gaar ahaan xisbiga talada haya ee Barwaaqo, uu si furan uga hadlayay helitaanka dekadaha iyagoo adeegsanaya hadallo tilmaamaya inay u adeegsan karaan yoolalkooda “qaab milatari haddii loo baahdo.”

Sida ay sheegtay dawladda Eritrea, dadaalladan waxay ujeedadoodu tahay in lagu sharciyeeyo damaca Itoobiya ee ah inay marin-badeed ku hesho dhulka Eritrea.

Is-weydaarsiga hadalladan cusub ayaa calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee dhowr sano oo xiriirka labada dal uu si weyn u sii xumaanayay.

Riyada fog ee Addis Ababa ee ah inay badda gaarto ayaa dhib ku haysay dalka deriska la ah, hadalladii ugu dambeeyay ee ka soo yeeray hoggaamiyeyaasha Itoobiya ayaa sii kordhiyay shakiga Eritrea.

Bilo ka hor uun, Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed (PhD) wuxuu soo bandhigay baahida Itoobiya ee ah inay si toos ah u hesho dekad, isagoo ku qeexay “baahi dhaqaale oo lama huraan ah.”

Si kastaba ha ahaatee, Eritrea waxay arrintan u aragtaa inay tahay hanjabaad ku wajahan madax-bannaanideeda.

Aragtidan waxaa xoojinaya hadallo uu jeediyay Madaxweynaha Eritrea xuska sannad-guuradii 34-aad ee ka soo wareegtay markii Eritrea ay ka go’day Itoobiya 1993-kii.

Isagoo la hadlayay qaranka, wuxuu ku adkaystay in “aysan jirin awood wiiqi karta madax-bannaanida Eritrea,” wuxuuna ballan-qaaday in madax-bannaanida qaranka iyo iskaashiga gobolka ee ku dhisan is-ixtiraam labada dhinac ah ay noqon doonaan ajandaha ugu sarreeya ee dawladda.

In kasta oo khudbaddu aysan si toos ah u xusin Itoobiya, inta badan goobjoogayaasha waxay u fasirteen ereyadaas inay yihiin jawaab ku aaddan hadal-hayntii dhoweyd ee Itoobiya ee ku saabsanayd helitaanka dekadaha.

Dhanka kale, sheegashada Itoobiya waxay ku soo beegmaysaa xilli ay goobjoogayaashu arkeen dhaqdhaqaaqyo xuduudaha la isaga gudbayo iyo ruqaansi milatari oo ku soo kordhay xuduudda labada dal. Intaa waxaa dheer, xuduudda u dhaxaysa gobolka Tigray iyo Eritrea, gaar ahaan meelaha laga gudbo sida Zalambessa, ayaa weli ah goob xasaasi ah oo colaad ka dhalan karto.

Dib-u-furitaanka marinkan dabayaaqadii Juun 2025 ayaa walaac ku abuuray mas’uuliyiinta federaalka ee Addis Ababa oo ku saabsan suurtagalnimada saameyn cusub oo Eritrea ay ku yeelato arrimaha Tigray.

Marka laga soo tago walaaca dhinaca amniga, shabakadaha dhaqaalaha ee gobolka ayaa iyaguna noqday qodobo lagu muransan yahay oo u dhexeeya labada dal.

Warbixin ay bishii Juun 2025 soo saartay hay’adda The Sentry, oo ah urur aan dawli ahayn oo fadhigiisu yahay Maraykanka kuna takhasusay baaritaannada ku saabsan colaadaha rabshadaha wata iyo maamul-ku-dhisnaa-dhaca (kleptocracy), ayaa ku celinaysa eedaymaha ah in Ciidammada Difaaca Eritrea (EDF) ay weli ka hawlgalaan gudaha dhulka Itoobiya. Sida lagu sheegay warbixinta, joogitaankan sii socda ayaa ah mid xusid mudan maadaama uu sii jiro xitaa ka dib dhammaadkii rasmiga ahaa ee colaaddii dagaalkii Tigray.

Warbixinta oo ciwaankeedu yahay ‘Awood iyo Dhac: Faragelinta Ciidanka Difaaca Eritrea ee Tigray’ (Power and Plunder: The Eritrean Defence Forces Intervention in Tigray), ayaa si faahfaahsan u sheegaysa sida cutubyo ka tirsan EDF ay u sii haysteen fariisimo ku yaal waqooyiga Tigray, waxayna qeexaysaa ku lug lahaanshahooda ganacsiga sharci-darrada ah, ka ganacsiga dadka, iyo hawlaha tahriibinta ee ka socda xuduudda cusub ee amarka-dhabta ah (de-facto).

In kasta oo ay jiraan sheegashooyin rasmi ah oo ah in si buuxda looga baxay, warbixintu waxay sheegtay in ciidammada Eritrea lagu arkay iyagoo ka hawlgalaya aag 10-kiilomitir ah oo koonfur ka xiga xuduuddii hore ee amarka-dhabta ahayd, kuwaas oo ah aagag uusan Guddiga Xuduudaha Eritrea iyo Itoobiya (Eritrea-Ethiopia Boundary Commission) u qoondeynin Eritrea.

Hay’adda The Sentry waxay tilmaamaysaa in hay’ado Eritrean iyo Ethiopian ah ay ku lug leeyihiin hawlgallo ganacsi oo sharci-darro ah oo ay ka mid yihiin dahabka iyo sisinta, gaar ahaan gobollada xuduudda sida Shire iyo Badme.

Is-dhaafsiyadan, sida lagu sheegay warbixinta, kaliya ma kiciyaan xiisadaha laakiin sidoo kale waxay sii xoojiyaan isku-tiirsanaanta dhaqaale ee ay qaabeeyeen “suuqyo aan la maamulin iyo jilayaal aan rasmi ahayn.”

“Ganacsiga sharci-darrada ah ee dahabka Tigray wuxuu tusaale u yahay isbeddellada cusub ee ka jira xuduudda Itoobiya iyo Eritrea,” ayaa lagu yiri warbixinta. “Iyadoo suuqyada sharci-darrada ah ay bixinayaan faa’iido aad uga badan ganacsiga rasmiga ah, si kastaba ha ahaatee, baaxadda tahriibinta dahabku waxay ahayd mid aad u weyn, xitaa wax yar ka hor iskahorimaadka. Iyadoo qaybo ka mid ah Tigray ay weli ku jiraan gacanta EDF, oo ay ku jiraan meelo badan oo si rasmi ah shati loogu siiyay sahaminta Wasaaradda Macdanta ee dawladda federaalka sanadkii 2023, tartanka ku saabsan dahabka ayaa noqday mid aad u cakiran oo rabshado wata.”

Warbixintu waxay sheegtay in jilayaal kala duwan ay ku lug lahaayeen ganacsigaas, oo ay ku jiraan “saraakiil sare oo TDF ah, dagaalyahanno daacad u ah, iyo tiro sii kordhaysa oo ah muwaadiniin Shiinees ah”.

Taageerada milatari ee Eritrea ay siiso ciidamada gobolka Amxaarada iyo maleeshiyada Fano ayaa xaaladda sii murjisay, sida lagu sheegay warbixinta.

Iyadoo soo xiganaysa daabacaad dhowaan ka soo baxday Chatham House, warbixinta Sentry waxay tilmaamaysaa in ganacsiga faa’iidada badan ee sisinta uu noqday mid ka mid ah qodobbada tartanka.

Loollanka lagu xakameynayo ganacsiga sisinta ee Galbeedka Tigray waxaa ku lug leh jilayaal kala duwan, oo ay ku jiraan ciidammada Eritrea, waxayna u adeegtaa sidii qaab lacag-bixin ah oo loogu talagalay ilaalinta, sida lagu sheegay warbixinta.

“Iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in shixnadaha sisinta iyo badeecadaha kale ee ka yimaada Galbeedka Tigray/Welkait ee ay maamusho Amxaaradu ee loo qaado Eritrea loo isticmaalay inay noqdaan lacag-bixin toos ah oo lagu bixiyo ilaalinta, tababarka, iyo taageerada ay ciidammada Eritrea siiyaan maleeshiyaadka Fano ee Amxaarada,” ayaa lagu yiri.

Waxay intaa ku dartay in ku-tiirsanaanta taageerada milatari ee Eritrea si loo fududeeyo ganacsiga sharci-darrada ah ay awood u siiso saraakiisha EDF ee ku lug leh ganacsiga inay ku soo rogaan shuruudo dhaqaale oo “si weyn ugu xagliya dhankooda,” maadaama sisinta ka timaada Tigray ay gasho Eritrea iyada oo aan marin mas’uuliyiinta kastamka.

Si kastaba ha ahaatee, Wasiirka Warfaafinta Eritrea, Yemane Gebremeskel, oo ku tilmaamay eedeymahan “kuwo si caajis ah is shabbaha oo aflagaaddo ah,” wuxuu ku qeexay warbixinta inay tahay isku day “lagu been abuurayo sheeko sumcad dil ah” iyadoo lala kaashanayo hay’adaha sirdoonka ee waaweyn.

“Tani waa habka loo adeegsado qolka dhawaaqa ee si dhuumaaleysi ah loo farsameeyay: wareegga xiran ee sumcad-dilista iyo wararka beenta ah,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay baraha bulshada 1-dii Luulyo.

Asmara waxay si joogto ah u sheegtaa in ciidammadeedu ay si adag ugu sugan yihiin gudaha xuduudaha Eritrea, iyagoo u adeegaya oo keliya ilaalinta danaha qaranka.

Ka dib dhammaadkii dagaalkii waqooyiga oo lagu soo afjaray heshiis nabadeed iyo bixitaankii Maamulkii Ku-meelgaarka ahaa (TIA) ee Getachew Reda, TPLF—oo mar ahaan jirtay awood federaal ah oo xooggan—waxay sii haysatay saameynteedii gobolka.

Warbixino dhowaan soo baxay ayaa tilmaamaya in hoggaamiyeyaasha TPLF, oo uu ku jiro Debretsion Gebremichael (PhD), ay daah-fureen dhismaha waddo cusub oo isku xirta Ihsa’a—magaalo ku taal Adwa—iyo Eritrea, taasoo calaamad u ah dadaallo lagu caadiyeynayo xiriirka dalka deriska ah.

Intaa waxaa dheer, waraysi uu dhowaan siiyay telefishin goboleed, General Yohannes Wolde Giorgis, oo sidoo kale loo yaqaan John Medid, ayaa ku adkeystay in gaaritaanka nabadda aysan “ku xirnayn oggolaanshaha cidna, gaar ahaan kan dawladda federaalka.”

“Nabad-ku-wada-noolaanshaha deriskeenna—Eritrea, Amxaara, iyo Canfar—waxay ka tarjumaysaa tillaabooyinka waaweyn ee aan u qaadayno dhanka himiladeenna,” ayuu yiri, isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqa nabadda iyo dib-u-heshiisiinta ee salka ka soo jeeda, oo ay hoggaaminayaan dadka Tigray iyo Eritrea, uu helay dardar xooggan.

Si kastaba ha ahaatee, shakhsiyaadka siyaasadda iyo khubarada, dib-u-bilaabashada is-soo-dhowaanshaha siyaasadeed ee u dhexeeya Asmara iyo Mekelle waxay keenaysaa su’aal muhiim ah oo ah in gobolku uu dib ugu sii siibanayo colaad iyo in kale.

“Rabitaanka Mekelle ee ah inay ku laabato xaalad caadi ah waxay noqon kartaa mid siyaasad ahaan sakhraamisa,” ayuu yiri khabiir si qarsoodi ah ula hadlay warbaahinta The Reporter.

Khabiirku wuxuu ku doodayaa in rabitaanka noocaas ah, oo isu muujinaya soo dhoweyn loo sameeyo Eritrea, ay yihiin “fal degdeg ah” oo ka tallaabsanaya awoodda dadweynaha, hannaanka hay’adaha, iyo isku-xirnaanta istiraatiijiyadeed.

Intii lagu jiray khudbad uu horraantii toddobaadkan ka jeediyay Baarlamaanka, Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed wuxuu ugu baaqay hoggaamiyeyaasha diinta iyo daneeyayaasha kale inay “si degdeg ah u dhaqaaqaan” si looga hortago in Tigray uu galo colaad markii labaad wax ka yar shan sano gudahood.