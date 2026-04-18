29.4 C
Mogadishu
Saturday, April 18, 2026
Wararka

Ciidamo wata gaadiidka dagaalka iyo shacab oo isku horfadhiyo Dayniile

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xaaladda degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa weli kacsan, iyada oo lasoo warinayo in saaka xaafadda Warlaliska laga dareemayo xiisad xooggan iyo dhaq-dhaqaaqyo ciidan.

Ilo dadka deegaanka ah ayaa innoo sheegay in saaka ay degmada gudaha u galeen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska oo wata gaadiidka dagaalka iyo Cagaf-Cagafyo, waxaana kusoo baxay dadka deegaanka oo diidan in la burburiyo guryahooda, taas oo keentay in la dareemayo xaalad adag oo kacsanaan ah.

Ciidamada ayaa fulinaya amar kasoo baxay dowladda oo ku aadan burburinta dhulkaasi, halka shacabkana ay diidan yihiin, waxaana haatan ay isku horfadhiyaan xaafadda Warlaliska oo ah halka ay ka taagan tahay xiisadda.

Xiisadda oo saameynteeda si weyn looga dareemay Dayniile ayaa horay u sababtay gacan ka hadal dhex-maray labada dhinac, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo u badan dhaawac iyo burbur hantiyeed, iyadoo sidoo kale ay waxyeeello gaartay ciidamada.

Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha amniga iyo maamulka degmada Dayniile oo ku aadan xiisaddan oo u muuqato mid kasii dareyso.

Xaaladda ayaa sii cakirmeysa, waxaana socda dhaq-dhaqaaqyo ciidan iyo abaabul ay wadaan dadka deegaanka oo adeegsanayo dhagaxyo iyo waxyaabaha kale ee ay heli karaan, si ay uga hortaan ciidamada ammaanka.

Si kastaba, Dowladda Soomaaliya ayaa meelo badan oo kamid ah caasimada waxay ka sameysay burburin iyadoo maalmihii u dambeeyay cagta la mariyay xaafado ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Heliwaa ee gobolka Banaadir.

Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved