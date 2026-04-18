Ciidanka Gorgor oo arrin cajiib ah ka sameeyay Shabeellaha Dhexe + Sawirro

Raaga Ceelle (Caasimada Online) – Ciidamada Gorgor ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa maanta sameeyay arrin cajiib ah, iyaga oo muujiyey doorkooda muhiimka ah ee isku dhafan sugidda amniga iyo garab istaagga bulshada.
Ciidamada ayaa maanta howlgal gurmad ah ka fuliyay agagaarka degmada Raaga Ceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyaga oo gargaar bani’aadanimo u fidiyay shacab ku tabaaleysan degmadaasi, xilli ay wajahayaan abaaro daran.
Ururka 195-aad ee Guutada 19-aad ee Kumaandooska Gorgor ayaa fuliyay howlgalka gurmadka ah, iyadoo la raacayo amarka Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Waxay ciidamadu shacabka deegaanka gaarsiiyeen deeq ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka, si loo yareeyo saameynta abaaraha baahsan ee ka jira halkaas, loona taageero qoysaska nugul inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Tallaabadan ayaa kusoo aadeysa xilli ay bulshada Soomaaliyeed si weyn u dareemayso qiimaha nabadda iyo is-caawinta, gaar ahaan bilahan barakeysan.
Sidoo kale, waxay muujinaysaa in howl-gallada Xoogga Daka aysan ku ekeyn oo keliya dhinaca milatariga, balse ay barbar socdaan dadaallo lagu xoojinayo nolosha iyo rajada bulshada deegaannada laga xoreeyey cadowga.
Deeqdan la gaarsiiyey shacabka Raaga Ceee ayaa astaan u ah isku xirka amniga iyo samafalka, taasoo sare u qaadaysa kalsoonida bulshada iyo rajada mustaqbalka. Waa fariin cad oo muujinaysa in marka dhul la xoreeyo ay la socoto dib u soo nooleyn nololeed iyo garab istaag dhab ah oo loo fidinayo dadka deegaanka.
Horay ayay sidoo kale ciidamadan howla gargaar uga sameeyeen deegaanno laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka.