Daawo: C/kariim Guuleed oo damiir xumo ku tilmaamay in la siyaasadeeyo dagaalka

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Arrimaha Somaliland, Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay dagaal socda, isaga oo nasiib darro iyo damiir xumo ku tilmaamay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.

Waxa uu sheegay in dagaalka socda uu yahay mid dalka looga xoreynayo argagixisada, loogana dulqaadayo shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayeen sanado badan, ayna tahay in lagu barbar istaago dowladda iyo ciidanka.

“Waxaa rabaa in marka koowaad hambalyo u diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee marwalba dagaalka iyo halganka ugu jira in dalka ka sifeeyaan nimanka argagixisada ah ee Khawaarijta ah” ayuu yiri Cabdikariim Xuseen Guuleed.

Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada huwanta ay guullo horleh ka gaareen dagaalka socda, hase yeeshe ay dhici karto in khasaare soo gaaro ciidanka maadaama uu dagaal ku jiro, sidaas darteed ay wax laga xumaado tahay in la siyaasadeeyo.

“Dagaal sidiisaba waa guul iyo guul-darro ayuu leeyahay in xataa mararka qaar la turaanturoodo, waa shey dabiici ah meel aysan adduunka ka dhicina ma jirto. Haddaa nahay shacabka Soomaaliyeed, dadka waxgaradka ah iyo siyaasiyiinta waxaa nagala rabaa in xaalad kastaba in aan ciidanka hamigooda iyo qalbigooda u dhisi laheyn u howl-galno.”

Ergeyga ayaa waxa uu ku baaqay in siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee xilalka soo qabtay ay qeyb ka noqdaan garab istaaga iyo dhiiri-gelinta ciidanka, si aan fursad loo siin kooxaha argagixisada.

“Dhamaanteen waxaa waajib nagu ah in aan meel uga soo wada jeesano oo halmar inaga oo wada mideysan aan gacanta wada saarno. Runtii waxaa aad uga xumahay in la-dagaalanka argagixisada iyo halganka ay ku jiraan dowladda iyo ciidamadeeda in dad qaar ay siyaasadeeyaan, qaarna ay dano iyo masaalix siyaasadeed ay ka dhex raadiyaan, arrintaas ayada ah waxaa u arkaa arrin dadnimada iyo damiirka ku fiicneyn.”

Waxa uu intaas kusii daray “Waxaa fiican in la kala saaro wixii siyaasad ah iyo wixii jiritaan ah. Waxaa u haystaa la-dagaalanka nimankaan nabad-diidka ah inay tahay arrin jiritaan ah uma haysto arrin siyaasadeed ama u gaar ah maamulka markaas jooga.”

Ugu dambeyntiina wuxuu carabaabay in weerarkii Cowswayne la siyaasadeeyay, maadaama dhacdooyin lamid ah weerarkaasi ay dhaceen intii lagu guda jiray dagaalka Al-Shabaab, ayna tahay sunaha dagaalka in marna la guuleysto marna ay wax kusoo gaari karaan, balse aysan gaarsiisneyn sida loo buun-buuniyay, sida uu hadalka u dhigay.

Hoos ka daawo muuqaalka