Daawo: Fartaag oo arrin xasasaasi ku eedeeyey DF

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Senator Cabdullahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka tirsan golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa ka warbixiyey xaaladda ka taagan deegaanada uu ka soo jeedo ee Jubbaland, isagoo shaaciyey buundooyin muhiim ah oo daadadka ka dhashay roob ay burburiyeen.

Senator Fartaag ayaa sheegay in xaalad aad u daran ay ka jirto Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, wuxuu sheegay inay go’een buundooyinkii Baardheere iyo Buurdhuubo, sidoo kale buundada degmada Luuq ayuu sheegay in burbur xoog leh uu gaaray, magaaladuna ay ku jirto xaalad go’doon ah.

Senatorka ayaa shaaciyey in lasoo sheegayo inay burbureen buundooyinka Jilib, Bu’aale iyo Kadsuumo oo kooxda Al-Shabaab ay joogto cid u gurma kartana aysan jirin.

Fartaag ayaa aad ugu dhaliilay dowladda federaalka gurmad yarida, “Sidii la rabay dowladda dhexe uguma gurman dadkaas, dowladdu hadii ay wax gaarsiisay dadka ay xaaladda El-nino saameysay, weli doorkeeda wax badan ayaa ka dhiman ee ha dedejiso gurmadka,” ayuu yiri.

Sidoo kale Senator Fartaag ayaa codsi u diray dadka qurba joogta ah ee ka soo jeeda Jubbaland, “Walaalayaal wax iska uruuriya oo dedejiya, dadkeenu waxay ku jiraan xaalad aad u liidata, soo gurmada,” ayuu yiri.

Senatorka ayaa sheegay in hadda aan laga fekeri karin in la dhiso buundooyinka go’ay maadaama ay dadkii wajahayaan xaalad aad u daran oo u baahan in la badbaadiyo noloshooda, “Buundooyinka la leeyahay waa la dhisayaa dadkii mari lahaa ayaa dhamaanaya ee hala soo gaaro,” ayuu yiri Fartaag.

Wuxuu sheegay in buundooyinka la dhisi doono markii dadka laga samata bixiyo xaaladaan halista ah, “waan u soo jeesa doonaa dhismaha buundooyinka, safaaradaha ayaan la kaasha doonaa ama anaga dhan ayaa isugu tegi doona “Dakeenii ayaa badbaadin u baahan oo baahi u dhimanaya waxaad heysaan soo dedejiya walaalayaal,” ayuu yiri Fartaag.

Wuxuu sheegay in hobolka Jubbada Hoose ay ka jirto xaalad lamid ah tan ka jirta Gedo, balse aysan jirin cid soo bandhigeysa dhibaatada iyo cid u gurmaneysa toona, isagoo codsaday in la gargaaro dadka reer Jubbaland oo si siman ay u saameeyeen fatahaadaha uu sababay roobka Deyrta ee dalka ka da’aya.

Hoos ka daawo