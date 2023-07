Daawo: Qorshe AXMED MADOOBE looga saarayo Jubaland oo lagu dhawaaqay

By Zahra Axmed Gacal

Luuq (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Luuq ee gobolka Gedo lagu qabtay kulan lagu soo dhaweeyey qorshaha gobolka Gedo loogu celinayo gacanta Jubbaland, waxaana kulankaas ka soo muuqday siyaasiyiin sanadihii lasoo dhaafay si adag u diidanaa xukunka Axmed Madoobe.

Cismaan Nuur Xaaji Macamuu oo Axmed Madoobe u magacaabay guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee gobolka Gedo iyo Guddoomiyaha degmada Luuq Cali Kadiye ayaa ka mid ahaa xubnihii ka hadlay kulanka lagu qabtay Luuq.

Siyaasiyiintaan ayaa bulshada degmadaas ku wargeliyey inay ku biireen Jubbaland, isla markaana ay la heshiiyeen Axmed Madoobe, waxayna bulshada ka codsadeen inay la qaataan go’aankaan.

Guddoomiyaha degmada Luuq Cali Kadiye oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu mayalka adkaa ee gobolkaas ka hor taagnaa Axmed Madoobe ayaa sheegay inay garteen in sida ay ula dagaalameen Axmed Madoobe aysan aheyn sidii uu ku bixi lahaa.

“Jubbaland sidaan wax u rabnay inay uga socon waayeen waan aragnay, idinkuna waad ogeydeen, maanta waxaan idinka rabnaa inaad noola taageertaan sidaa shalay noo garab taagneydeen bulshoy, waa ogtihiin ninkii ugu dagaalka badnaa aniguu ahaa, maanta Axmed Madoobe waa madaxweyneheenna, ila qaata walaalayaal,” ayuu yiri Cali Kediye.

Sidoo kale guddoomiyaha degmada Luuq Cali Kadiye ayaa sheegay in Axmed Madoobe ay doorasho uga saarayaan Jubbaland, balse aan lagu sii jiri karin go’doonkaan siyaasadeed, sida uu sheegay.

“Axmed wuxuu nagu dhaafi karaa anagoo is garabsana, afar sano ayaan xoog gobolkaan uga heynay Axmed, laakiin waxaan ogaanay in doorasho kaliya uu ku tegi karo, hadda waxaan ogaansanay inaan raacno Axmed, markii doorashada la gaarana aan dirno isagoo qanacsan,” ayuu hadalkiisa ku sii daray guddoomiyaha degmada Luuq.

Cali Kediye oo sanado badan guddoomiye ka ah degmada Luuq ka mid ahaa xubnihii sida weyn u taageersanaa xukunkii Farmaajo iyo in gobolka Gedo laga jaro Jubbaland, taageerada uu kooxdii Farmaajo u haayey ninkaan waxay gaarsiiysay in markii uu taagnaa kiiskii Ikraan Tahliil uu soo jeediyey in carrabka laga jaro Hooyadeed oo aad uga caba jirtay warbaahinta.

Siyaasiyiintii kale ee bulshada degmada Luuq la hadashay ayaa sheegay inay xalay dhalay ka noqdeen wixii khilaaf la soo maray, “Reer Kismaayo waa kala adkaa weynay waana isku agdhacnay ee inaan mar kale wax isku darsano nala qaata,” ayuu yiri mid ka mid ah xubnihii goobtaas ka hadlay.

Hoos ka daawo