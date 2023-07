Fal-celin xooggan oo ka dhalatay arrintii ka dhacday BF

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Kulan xasaasi ah oo ay maanta yeesheen xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa natiijo la’aan soo dhammaaday, kadib markii ay xildhibaanadu isku qabteen arrin la xiriirta ajendaha kulankooda.

Doodda ayaa ka dhalatay markii AY qaar kamid ah xubnaha golaha ka horyimaadeen ajendihii maanta oo ahaa la xisaabtanka xukuumadda, waxaana kulanka ku sugnaa wasiirka amniga gudaha, Maxamed Sheekh DoodishE, balse waa uu baaqday.

Xildhibaanada ka horyimid arrintan ayaa miiska soo saaray mooshin ay ku dalbanayaan in ajendaha lagu soo daro qodob kale oo ku aadan la xisaabtanka iyo habsami u socodka Golaha Shacabka, ayagoo dhaliil xoogan u jeediyay guddiga joogtada iyo guddoonka sare.

Dood dheer oo sababtay in kulanka uu istaago kadib ayaa waxaa mar kale cod la geliyay in mooshinka ajendaha wax ka beddalka dib loo dhigo ama isla maanta laga doodo, waxayna xildhibaanada u codeeyeen in kulanka dambe laga dhigo dooddan, si la’isugu soo laabto.

Haddaba sidee looga faceliyay buuQa hareeyay kulankii Golaha Shacabka?

Qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed ii isticmaala baraha bulshada, gaar ahaan kuwa daawanayay doodda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay buuqa hareeyay baarlamaanka.

Cali Maxamed Cali oo kamid ah dadka ka falcelyay ayaa yiri “Xildhibaano aan rabitaanka shacabka ku imaaan marka meel la’isugu keeno waa iska sidaaan camal”.

Cabduqaadir Barre ayaa sidoo kale isna yiri “Kuwaan xildhibaano maahan Wallaahi waa ciyaal weero”.

Mukhtaar Maxamed Nuur ayaa isna aragtidiisa uga falceliyay “Kuwo rabo iyo kuwo aan rabin lee miyaa?… sharci ma jiro”.

Hirsi Aid wuxuu dooddiisa kusoo koobay “Guddoonku waa dad jilicsan.”

Malyuun Cismaan ayaa iyaduna tiri “Kuwaan wa ciyaal suuq oo shaar xildhibaan loo soo xiray weeye”.

Waxaa sidoo kale ka hadlay Diiriye Cabdi oo yiri “Guddoomiye go’aan qaado oo kala dir baarlamaanka waxaan lama fiirsan karo waa ceeb adduunka ayaa nalaga daawanayaa”.

Fardowsa Gurey ayaa dhankeeda ku jawaabtay “Feer iyo fara laab dad wax iskuugu sheegayo ayagoo madax ah shacabkii xaa moodaa marka”.