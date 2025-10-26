27.8 C
Mogadishu
Sunday, October 26, 2025
WararkaXulka

Daawo: Jaamac oo qaaday tallaabo si weyn loogu boggaadiyay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Waajid (Caasimada Online) – Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo shalay gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa qaaday tallaabo si weyn loogu boggaadiyay, kadib markii uu maanta iska diiwaangeliyay degmadaas oo ah deegaan doorashadiisa rasmiga ah.

Jaamac oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa Waajid u tegay inuu qayb ka noqdo ololaha is-diiwaangelinta dadweynaha oo maanta si rasmi ah uga bilowday magaaladaas oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Wasiirka oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay in ku dhawaad 60 sano kadib ay Waajid safka hore ka gasho doorashooyinka qof iyo codka ah, isaga oo fursaddaas uga mahadceliyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinnka.

“Maanta ilaahey waxa uu nasiibkeenna ka dhigay 60 sano ku dhawaad kadib in aan degmadaan Waajid aan u imaano inaan iska diiwaangelinno guddiga doorashooyinka aad ayuu u mahadsan yahay inuu soo gaarsiiyay fursadan deegaankan” ayuu yiri wasiirku.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Anigu waxaan kamid ahay codbixyeyaasha meeshaan ka qaadan doono kaararka, farxad wayn ayayna ii tahay Ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogto waxaan leeyahay halaga qayb qaato in taariikhda qayb laga noqdo”.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxda kale uu uga duwan yahay in uu isagu kaarka cod-bixinta ka qaatay deegaan doorashadiisa rasmiga ah, halka wasiirrada iyo madaxda kale ay iska diiwaangeliyeen qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.

“Ra’iisul wasaaraha iyo wasiirrada qaar haddii ay Muqdisho iska diiwaangeliyeen anigu deegaanka aan u dhashay ayaan iska diiwaangeliyey” ayuu mar kale yiri.

Jaamac ayaa si weyn loogu boggaadiyay tallaabadan, waxaana ka falceliyay qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed.

Muna Diirshe: “Maashaa Allaah wasiir taariikh cajiib ah iyo Waajid maanta, yaa ku dayda wasiir Abdulkadir Mohamed Nur oo intaan geeya deegaankiisa?”.

Cabdinaasir Filibiin: “Wasiir Jaamac wuxuu sameeyay taariikh cusub reer Waajid guul baan u rajeynayaa”.

Farxaan Axmed: “Wasiir deegaankiisa wax u qabtay nabad Allah, Mudane guuleyso”

Si kastaba, Tallaabadan ayaa kusoo aadeyso, iyada oo 30-ka bisha Novermber lagu wado in Muqdisho ay ka bilaabato doorashada golaha deegaanka oo noqoneyso qof iyo cod.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
War cusub oo kasoo kordhay dib u dhaca doorashooyinka M/Goboleedyada
QORAALKA XIGA
Qunsulka Itoobiya usoo magacowday Puntland oo gaaray Garoowe + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved