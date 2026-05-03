Daawo: Cabdicasiis Lafta-gareen oo shaaciyay inay xoreynayaan Koonfur Galbeed

Nairobi (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) oo bixiyay wareysi xasaasi ah ayaa ka hadlay dhaq-dhaqaaqyada haatan ka socda magaalada Baydhabo ee la xiriira doorashooyinka isku sidkan ee maamulkaasi.
Ugu horreyn Lafta-gareen ayaa shaaca ka qaaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Koonfur Galbeed, isla markaana mar labaad loo doortay hoggaanka, sida uu ku dooday.
“Waxaan horay u ahaa madaxweyne, waxaana 28-kii March la’ii doortay mar labaad madaxweynaha Koonfur Galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha sharciga ah oo dooran,” ayuu yiri Lafta-gareen oo hadda dibadjoog ah.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan ay wadaan abaabul, ayna xoreyn doonaan Koonfur Galbeed, oo ay si buuxdo ula wareegtay dowladda.
“Maalmihii wacnaa baa soo socda hala samro hana loo diyaar garoobo halgan cusub oo dalka iyo dadka lagu xoreynaayo, waxaan idin rajeynayaa horumar barwaaqo iyo guud,” ayuu ku daray madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed.
“Sida ugu dhaqsaha badan hadduu Ilaah yiraahdo aan ku tegi doonaa deegaannadii annaga oo madax banaanideenna wadano oo doorashada aan annaga leenahay. Beentan tirada badan yaan la’idin kaga faa’iideysanin waxa aan maanta haysano yaan gacanta laga bixinin xaq iyo baadil isku mid ma ah, xaqa ayaana guuleysanaayo,” ayuu mar kale yiri madaxweyne Lafta-gareen.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan ciidamadii taabacsanaa Lafta-gareen ay ku sugan yihiin gobolka Gedo, iyaga oo halkaas ka wada dhaq-dhaqaaqyo culus oo ay ku diidan yihiin qorshaha DFS ee Koonfur Galbeed.
Shalay Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah Afhayeenka madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ayaa baahiyay muuqaal soconayo 19 second, isaga oo ay cimaamad ugu duuban tahay madaxa iyo sidoo kalena hoggaaminayo ciidamo wata mootooyin nooca Fekonta ah oo jooga dhul miyi ah taas oo dhalisay hadal-heyn xoogan.