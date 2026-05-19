Daawo: Mucaaradka DF oo markale iclaamiyay banaanbax wayn + Ujeedka

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka ee haatan dhaq-dhaqaaqyada ka wada Muqdisho ayaa maanta iclaamiyay dibad-baxyo horleh oo ay uga soo horjeedaan dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Mucaaradka ayaa sheegay in Madaxweynaha uu sharci darro ku joogo Villa Somalia, isla markaana uu yahay Madaxweyne hore oo lamid ah madaxdii dalka soo martay, sida ay hadalka u dhigeen.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Khayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dibadaxa uu dhici doono 4-ta bisha June, uuna socon doono todobaadyo, isaga oo shacabka ugu baaqay inay si buuxda uga soo qayb-galaan.
“Annaga waxaan rabnaa dalkan badqabkiisa iyo nabaddiisa in la ilaaliyo sidaas daraadeed ayaa waxaan ku baaqeynaa banaanbax nabadeed oo la isugu soo baxo 4-ta bisha June haddii Ilaahey yiraahdo waana soconayaa inta laga gaaraayo in dalkan loo sal-dhigo doorashadiisa,” ayuu yiri Xasan Cali Khayre.
Waxaa kale oo uu kusii daray “Maanta ayay fursad inala guddoon tahay iyo inaan badbaadino dalka aan ka hor istaagno ceelka uu kusii dhacaayo”.
Khayre ayaa sidoo kale farriin u diray ciidamada qalabka sida, wuxuuna ugu baaqay in aysan dhibaateyn dadka shacabka ah, sidoo kalena aysan qaadan amarrada madaxa joogta Villa Somalia.
“Ninka fadhiya Villa Somalia waa Madaxweynihii hore ha qaadanina amar la idin siinaayo inaad Ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateysaan waxaa la idin tababaray inaad Ummadda Soomaaliyeed difaacdaan ilaalisaan nabadda dalka dhowrtaan sharafta iyo karaamada shacabka”, ayuu mar kale yiri Khayre.
Ugu dambeyn wuxuu walaac xooggan ka muujiyay xaaladda uu marayo dalka, isaga oo tilmaamay in aysan horay u dhicin marxaladdan oo kale.