Daawo: Mucaaradka oo shir xasaasi ah la leh odayaasha dhaqanka

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka oo maalmahan dhaq-dhaqaaqyo culus ka waday magaalada Muqdisho ayaa haatan shir xasaasi ah hoteel Jasiira kula leh odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, kaas oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalka.

Shirka oo goordhow furmay ayaa dhinacyadu waxay uga arrisanayaan xiisadda kasii dareysa ee u dhexeysa Villa Somalia iyo mucaaradka, maadaama illaa iyo hadda aan heshiis laga gaarin hannaanka doorashooyinka Soomaaliya.

Odayaasha ayaa horay ula soo kulmay labada dhinac, waxayna weli wadaan dadaallo isku soo dhaweyn ah, si loo gaaro xal waaro oo muhiim ah.

Xaaladda ayaa labadii maalmood ee u dambeysay sii laba kacleysay, waxaana Muqdisho ka dhacay dibadbaxyo iska soo horjeedo oo ay soo kala abaabuleen dowladda iyo mucaaradka, kuwaas oo si weyn looga dareemay caasimada.

Didbadbixii mucaaradka ee shalay ayaa isagu watay rabsho, iyada oo ciidamo hubeysan oo ilaalinayay dibadbaxayaasha lagu arkay aagga mucaaradka, taas oo keentay cabsi amni oo ku aadan in labada dhinac ay is fara saaraan.

Saraakiisha amniga dowladda oo dhankooda hadlay, waxay hanjabaad u direen hoggaamiyeyaasha mucaaradka, iyaga oo sheegay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan, haddii ay isku dayaan inay qalqalgeliyaan amniga guud ee caasimada.

Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga war sugayaa natiijada kulamada socda, inkastoo wada-hadalladii hore ay fashilmeen.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

