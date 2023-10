Daawo: Wasiirkii uu Qoor Qoor xilka ka qaaday oo shaaciyey ‘lacag la lunsaday’

Dhuusamareeb (Caasimada Online) –Wasiirkii Gaadiidka Galmudug Cabdirisaaq Maxamed Maxamuud oo dhawaan uu xilka ka qaaday Madaxweyne Qoor Qoor ayaa qabtay shir jaraa’id, wuxuuna shaaciyey musuq baahsan oo sababay inay isku dhacaan isaga iyo wasiirka maaliyadda Galmudug, kadibna isaga xilka laga qaado.

Inta badan khilaafka sababay in xilka laga qaado wasiir Cabdirisaaq wuxuu salka ku hayaa dhismaha garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb iyo isticmaalka dekedda Hobyo.

Wasiirkaan xilka laga qaaday ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda Galmudug Farxaan Cali Gaban uu leexsaday lacag hal milyan oo dollar ah oo Ra’iisul Wasaare Rooble uu ugu deeqay garoonka Dhuusamareeb, si loogu dhiso.

Hadda wuxuu sheegay in la helay mashruuc malaayiin dollar ah oo beesha caalamka ay dooneyso in lagu dhiso garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb, balse uu cabsi weyn ka qabo in la musuq maasuqo, taasina ay horseedo in dib loo aamini waayo maamulka iyo dadka reer Galmudug.

Sidoo kale Wasiir Cabdirisaaq wuxuu sheegay in lacago badan ay wasaaradda maaliyadda Galmudug ku xujeysay ganacsato dooneysay inay badeeco kala soo degto dekedda Hobyo, isla markaana loo soo dacwooday wasaaradda gaadiidka Galmudug oo isagu uu hoggaaminayey.

“Nasiib darro ninkii intaas oo qalad ah ka galay dadka reer Galmudug waxaa lagu abaal mariyey Senator ka tirsan BFS, sidoo kale waxaa loo dhisay guriga ugu qaalisan Galmudug,” ayuu yiri wasiirkii gaadiidka Galmudug oo dhawaan xilka laga qaaday.

Ugu dambeyntii Wasiir hore Cabdirisaaq Maxamed ayaa Madaxweynaha Galmudug kula taliyey in maamulkiisa ragga burburinaya uu iska qabto, “Hadii Maxaxweyne aad rabto in dib laguu doorto meel aad ku soo noqoto sii dhiso,” ayuu yiri.

Sida ay ogaatay Caasimada Online, in wasiirkaan xilka laga qaado waxaa Madaxweynaha ka codsaday wasiirka maaliyadda Galmudug Farxaan Gaban, oo ah saaxiibka koowaad ee Qoor Qoor, maadaama ay isku qabteen mashaariic dhowr ah.

