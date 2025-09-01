Daawo: Yaasiin Farey oo lagu eedeeyay inuu gatay reer Siinaay, uuna laaluush ka qaatay…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Yaasiin Cabdullahi Maxamuud (Fareey) oo dhawaan si adag uga horyimid barakicinta ay dowladdu ka bilowday xaafadda Siinaay ayaa lagu eedeeyay inuu qaatay laaluush aamusiin ah.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Siinaay oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay Xildhibaan Yaasiin Farey inuu madaxooda gatay, kadib markii uu u muujiyay inuu garabkooda yahay.
“Dadka Siinaay cirka kama soo dhicin dad haybtooda la yaqaano waaye. Si aan loola dhaqmin dadka dhulka dowlada laga barakaciyay ayaa dadka Siinaay looga barakaciyay,” ayuu yiri Suldaan Cumar Maxamed Siyaad.
Waxa uu intaas kusii daray: “Xildhibaan Yaasiin Fareey telefoonka waa naga qaban waayay. Xildhibaankeenna wuxuu gatay madaxyadeeni oo boosas iyo lacag inooga beddeshay.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayay ka dalbadeen in uu hoos u eego arrinta Siinaay, oo uu sheegay in laga gatay dadkii waxgalka ahaa ee u doodayay. “Weligeen dowlad nalama hadal, kuwo ay ganacsato soo dirsatay wax waa ka ogtahay ee dad wax lala hadlo dham ayaa nahay ee waxaa ka codsanaynaa in aad nala hadasho.”
Suldaanka ayaa sheegay inay ka war hayaan heshiis hoose oo dhexmaray qolo uu ku sheegay mas’uuliyiin iyo ganacsato dhulkaasi daneynaysa ay la gaareen Yaasiin Farey, kadib markii Madaxweynaha uu sharad uga dhigay in mas’uuliyiinta metela dadkaasi kula socdaan arrintaan.
“Nimankaan Yaasiin jiriya markii la yiri, waa jirsheen meel aan anigu dayeen ay kula hadleen, Yaasiin iyo niman iska soo horjeedi jiray oo dhihi jiray: nama metelo, isma naqaano, 81 ayaa la yiraahda iyo kan 15 ayaa la yiraahda nimankii la dhihi jiray isoo baalka uga jira noogu dambeysay.”
Xildhibaan Yaasiin Fareey oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey si adag isku hor taagay burburinta xaafadda Siinaay, oo ay howl-gal ka bilaabeen ciidamada dowladda Soomaaliya, si cagta loo mariyo dhismaha dhulkaasi.
Fareey ayaa markaas hanjabaad culus kasoo saaray burburinta dhulkan oo xiisad xooggan ay ka taagan tahay, isagoo ku goodiyay in wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhasha ay qaadi doonaan dadka ku howlan oo uu tilmaamay inay garanayaan, balse haatan waa ka aamusay, kana gaabsaday barakicin ka socota dhulkaasi.
