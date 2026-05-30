Dagaal culus oo ka dhacay Baydhabo kadib markii ciidanka Lafta-gareen…

By Jamaal Maxamed
Baydhabo (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal xooggan oo saaka ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo, kaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa taabacsan Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen.

Dagaalka oo qarxay saaka aruurtii hore ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah Lafta-gareen ay soo weerareen magaalada kadibna waxa ay iska caabin adag kala kulmeen ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamada weerarka soo qaaday ay gudaha galeen qaybo kamid ah degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, balse saacado kadib ay dib uga baxeen magaalada.

Dagaalka ayaa sidoo kale dhaliyay khasaare xooggan oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad kala duwan oo isugu jiro askar iyo shacab intaba.

Xaaladda guud ee magaalad ayaa lagu soo warramayaa inay hadda caadi ku soo laabatay, waxaana si buuxda u maamulaya ciidamada dowladda, kuwaas oo lagu arkayo xaafadaha iyo waddooyinka waa wayn.

Dhanka kale, ciidamada weerarka soo qaaday ayaa iyaguna ku sugan duleedka Baydhabo oo ay markii horeba weerarka kasoo qaadeen, halkaas oo ay ku leeyihiin fariisimo iyo xarumo muhiim ah.

Ciidankan oo kamid ah Daraawiishtii Koonfur Galbeed ayaa horay magaalada looga saaray kadib isbeddalkii ay dowladda ka saameysay halkaasi, waxaana tan iyo markaas guul darraystay dadaallo la sameeyay oo ku aadanaa in dib loogu soo celiyo Baydhabo si ay usii wataan howlahooda shaqo ee dhanka amniga ah,l.

Si kastaba, dagaalkan ayaa kusoo aaday, iyada oo haatan la filayo in lagu qabto doorashada gudoonka Golaha Wakiilada iyo mida Madaxweynaha ee Maamul-Goboleedka Koonfur Galbeed oo ay horay digniin uga soo saareen ciidamada maanta weerarka soo qaaday.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

