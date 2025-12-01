Dagaal ka dhex-qarxay ciidamo uu watay Muuse Biixi iyo Booliska Somaliland

Hargeysa (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa sheegaya in barqadii maanta uu dagaal ka dhacay aagga garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, kaas oo u dhexeeyay ciidamo uu watay Madaxweynihii hore ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo ciidamada Booliska ee ku sugan garoonka.
Iska hor imaad kooban ayaa dhex maray labada ciidan, sida ay muujinayaan muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ee Internet-ka.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in sidoo kale Madaxweyne Muuse Biixi oo kusii jeeday Imaaraadka loo diiday inuu ka dhoofo qaybta VIP-da ee garoonka, kadibna wuxuu ka baxay qaybta shacabka sida ay ku warameen ilow wareedyo xilkas ah.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka dhex-maray labada dhinac, mana jiro wax hadal ah oo kasoo hay’adaha amniga Somaliland.
Arrintan ayaa u muuqato in xaalad siyaasadeed ay galeyso Hargeysa, taas oo u dhexeyso mucaaradka iyo xukuumadda oo isku haya arrimaha maamulka.