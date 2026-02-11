Dalkii labaad oo qaaday tallaabo ka dhan ah DP World kadib fadeexaddii soo baxday

London (Caasimada Online) – Dowladda Boqortooyada Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay hakisay maalgelintii ay shirkadda British International Investment (BII) la lahayd shirkadda DP World.
Go’aankan ayaa yimid kaddib eedeymo la xiriira xiriir la sheegay inuu dhex maray Agaasimaha Guud ee DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, iyo Jeffrey Epstein, oo si weyn loogu yaqaanay fadeexado galmo iyo dambiyo la xiriira tacaddi.
BII oo ah hay’ad maalgelin horumarineed oo ay leedahay dowladda UK ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday eedeymaha la soo bandhigay, isla markaana ay si dhab ah u qiimeynayso xaaladda taagan.
Hay’addu waxay caddeysay in aysan samayn doonin maalgelin cusub oo ay la yeelato DP World. Hakinta maalgelinta BII ayaa ka dhigeysa hay’addii labaad ee tallaabo noocan ah qaadda muddo ka yar 24 saacadood.
Dowladda Canada ayaa iyaduna si rasmi ah u joojisay maalgelinta mustaqbalka ee la xiriirta DP World, sida uu ku dhawaaqay Sanduuqa hawlgabka ee labaad ee ugu weyn dalka Canada, La Caisse (CDPQ).
Sanduuqan oo balaayiin doollar ku maalgeliyay mashaariicda dekedaha ee shirkadda, ayaa sheegay inay “hakiyeen raasumaalkii dheeriga ahaa” ee ay gelin lahaayeen shirkadda, ka dib markii ay soo baxeen xogta xiriirka Bin Sulayem iyo Epstein.
Tallaabooyinkan is xigxigay ayaa ku soo beegmay xilli la sii daayay iimayllo muujinaya xiriir dhex-maray Agaasimaha DP World iyo Jeffrey Epstein. Iimaylladaas ayaa tilmaamaya in xiriirkaasi uu socday xitaa kaddib markii Epstein lagu xukumay dambiyo culus sanadkii 2008.
Arrintan ayaa sare u qaaday walaaca ku saabsan hab-maamulka shirkadaha waaweyn iyo xiriirrada ay la leeyihiin shakhsiyaad muran badan dhaliyay. Waxaa sidoo kale dib loo eegayaa heerarka anshaxa iyo isla xisaabtanka ee shirkadaha ka faa’iideysta maalgelinta caalamiga ah.
Sanadkii 2021, BII oo markaas loo yaqaanay CDC Group ayaa ku dhawaaqday heshiis ay la gashay DP World oo ku saabsan maalgelinta mashruuc ballaaran oo ka socda qaaradda Afrika. Mashruucaas ayaa ku saabsanaa horumarinta iyo ballaarinta dekedo ku yaalla Senegal, Masar iyo Berbera.
Sanduuqa BII ayaa ballanqaaday maalgelin bilow ah oo dhan $320 milyan. Sidoo kale, waxaa la qorsheeyay in $400 milyan oo dheeraad ah lagu maalgeliyo muddada dhowr sano ah si loo xoojiyo kaabeyaasha dekedahaas.
DP World ayaa dhinaceeda ku darsatay saamiyadeeda saddexda dekedood ee mashruuca. Shirkaddu waxay hore u sheegtay inay filayso inay ku kordhiso maalgelin dheeraad ah oo gaaraysa ilaa $1 bilyan, si loo dardargeliyo kobaca ganacsiga iyo isku socodka badeecadaha.
Si kastaba, eedeymaha la xiriira hoggaanka sare ee shirkadda ayaa hadda khatar gelinaya mustaqbalka mashruucyadaas. Maalgashadayaal badan ayaa muujinaya feejignaan dheeraad ah, iyagoo ka baqaya saameynta sumcad-darrada ku yeelan karta maalgashigooda.
Tan iyo markii la sii daayay dukumentiyada la xiriira Jeffrey Epstein, hoggaanka shirkadda DP World ayaa wajahaya cadaadis sii kordhaya.
Shirkaddu waxay la tacaaleysaa hoos u dhac ku yimid kalsoonidii iyo sumcaddii ay ku lahayd suuqyada caalamiga ah, iyadoo su’aalo badan laga keenayo mustaqbalka xiriirrada maaliyadeed ee ay la leedahay hay’adaha waaweyn.