Wararkii u dambeeyey isku day la doonayey in lagu dilo Trump iyo toogasho dhacday

Washington – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu badqabo kaddib markii nin hubeysan oo looga shakisan yahay inuu weerar damacsanaa uu rasaas ka furay agagaarka goobta ay ka socotay Casho-sharafeedka Wariyeyaasha Aqalka Cad (White House Correspondents’ Dinner).
Arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada ilaalada madaxda ee Secret Service inay si degdeg ah goobta uga saaraan madaxweynaha, marwada koowaad Melania Trump iyo mas’uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda, xilli ay ka qayb-galayeen mid ka mid ah munaasabadaha sanadlaha ah ee ugu caansan magaalada Washington.
Trump ayaa habeenkii Sabtida fadhiyay masraxa hoteelka Washington Hilton, isagoo ay weheliyeen Madaxweyne Ku-xigeenka JD Vance, afhayeenka Aqalka Cad Karoline Leavitt iyo mas’uuliyiin ka tirsan ururka wariyeyaasha Aqalka Cad, markii si lama filaan ah loo maqlay dhawaqa rasaas xooggan xilli martidu ay ku guda jireen cunteynta hoolka weyn ee munaasabadda.
Madaxweynaha ayaa dib ka sheegay in markii hore uu u qaatay in saxan weyn uu dhacay maadaama dhawaqu ula muuqday mid “aad u fog,” balse wuxuu xusay in marwada koowaad ay si degdeg ah u dareentay khatarta.
“Waxaan u malaynayaa inay markiiba ogaatay waxa dhacay,” ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo ku sugan Aqalka Cad, wuxuuna xusuustay in Melania Trump ay ku tiri: “Kani waa dhawaq xun.”
Trump ayaa sheegay in ciidamada ilaalada ay si degdeg ah uga dejiyeen masraxa.
Wuxuu xaqiijiyay in ciidamadu ay qabteen shakhsigii laga shakiyay, isla markaana hal askari oo ka tirsan ilaalada gaarka ah uu ka badbaaday xabbad meel dhow lagaga dhuftay jaakaddiisa xabadda celiysa.
“Waxaa masaafo aad u dhow lagaga toogtay qori aad u awood badan, jaakadduna shaqadeedii ayay qabatay,” ayuu yiri Trump.
Eedeysanaha ayaa magaciisa lagu sheegay Cole Allen, oo 31 jir ah, kana soo jeeda Torrance, California, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan hay’adaha amniga oo xog-ogaal u ah baaritaanka.
Booliska ayaa sheegay in Allen uu marti ka ahaa hoteelka Washington Hilton, halkaas oo munaasabadda lagu qabtay, isla markaana uu watay qori, bastoolad iyo mindiyo. Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin sabab suuragal ah, mana aysan sheegin in uu lahaa bartilmaameed gaar ah.
Dadaal baan u galay inaan sii joogo
Toogashada ayaa carqaladeysay casho-sharaf kulmisay mas’uuliyiin sare oo dowladeed, wariyeyaal, madaxda shirkadaha ganacsiga iyo dad caan ah oo isugu yimid hal hool.
Trump ayaa sheegay inuusan doonayn in munaasabaddu ay soo dhammaato, wuxuuna ku adkaystay inuu sii joogo in kasta oo ay u jirtay qaylo-dhaan amni. “Aad baan ugu dagaallamay si aan u sii joogo,” ayuu yiri.
Qoraal uu goor sii horreysay soo dhigay baraha bulshada, ayuu Trump ku ammaanay ciidamada ilaalada gaarka ah iyo kuwa fulinta sharciga, isagoo sheegay inay “qaadeen tallaabo degdeg ah iyo geesinimo leh.”
Wuxuu xusay inuu soo jeediyay in munaasabadda la sii wado, balse uu ugu dambayn raacay awaamiirta laamaha amniga. Madaxweynaha ayaa markii dambe caddeeyay in qaban-qaabiyeyaashu ay dhowaan dib u muddeyn doonaan cashada.
Trump wuxuu sheegay inuu doonayay in fiidkaasi uu sii socdo maadaama uusan doonayn in “dad xanuunsan” ay “beddelaan nidaamka nolosheena.”
Balse saraakiisha amniga ayaa ku amray martida inay isaga baxaan dhismaha. Hoolka weyn ayaa si tartiib-tartiib ah u faaruqay iyadoo dadku ay dul marayeen khamri daatay, masaxado daadsan iyo cuntooyin aan la dhammaysan.
Argagax ka dhashay gudaha hoolka
Goobjoogayaal ayaa ka warramay argagax soo wajahay dadkii ku sugnaa gudaha hoolka markii dhawaqa rasaastu uu isqabsaday goobta, iyadoo martidu ay gabaad ka dhigteen miisaska hoostooda.
Erin Thielman, oo ah haweeney horay uga tirsanaan jirtay milateriga oo dibadda uga baxday hoolka si ay u wacdo wiilkeeda, ayaa sheegtay inay maqashay saddex dhawaq oo xooggan oo ay u qaadatay inay ahaayeen rasaas.
Waxay sheegtay inay aragtay nin horteeda ku dhacay kaas oo u muuqday inuu watay qori iyo kaydadka rasaasta. Kaddib waxay u dhaadhacday dabaqa hoose, iyadoo aragtay saraakiil amni oo soo saaraya bistooladahooda.
Haweeney kabalyeeri ah oo gabaad raadsanaysay ayaa afka Isbaanishka ku ooysay iyadoo leh: “Ma doonayo inaan halkan ku dhinto. Ma doonayo inaan qolkan ku dhinto.”
Martida ayaa hoos u foorarsaday miisaska hoostooda iyadoo ciidamada Secret Service-ka iyo saraakiisha kale ee amniga ay dhex ordayeen goobta.
Trump ayaa sheegay in shakhsiga weerarka soo qaaday uusan marnaba u soo dhowaan isaga, uuna ku guuldareystay inuu ka soo gudbo albaabka laga galo hoolka weyn.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu sii deeyay muuqaallada kamaradaha amniga ee dhacdadan si loo muujiyo “hufnaan”, loona tuso sida xawliga ah ee ay ciidamada amnigu u dhaqaaqeen.
Muuqaalka ayaa muujinayay nin si xawli ah ku dhaafaya qalabka baarista biraha iyo saraakiisha amniga, kuwaas oo qoryahooda ku fiiqay ka hor inta aysan ka bixin shaashadda.
Su’aalo ka dhashay sugidda amniga
Trump ayaa xaqiijiyay in ninka la qabtay uu watay hub kala duwan kahor inta aysan ciidamada ilaalada joojin.
Wuxuu sheegay in saraakiishu ay dib ka ogaan karaan ujeeddada rasmiga ah, balse wuxuu tilmaamay in ninku u muuqday mid kaligiis socday. “Waxay u maleynayaan inuu yahay gacan-ku-dhiigle keligiis ah, aniguna sidaas ayaan aaminsanahay,” ayuu yiri Trump, isagoo ku daray in ninkaasi uu ka yimid gobolka California.
Madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuusan helin wax xog amni ah oo ku saabsan khatar gaar ah kahor cashada. Dhacdadan ayaa si degdeg ah u dhalisay su’aalo ku aaddan amniga kulankan sanadlaha ah ee qol qura isugu keena madaxda ugu sarraysa siyaasadda, dowladda iyo warbaahinta.
Trump ayaa ku baaqay in la adkeeyo ilaalinta, isagoo yiri: “Maanta, waxaan u baahannahay heerar ammaan oo laga yaabo inaan horay loo arag.”
Wuxuu sidoo kale xusay in dhacdadani ay tusaale u tahay sababta Aqalka Cad uu ugu baahan yahay amni xooggan iyo hoolkiisa u gaarka ah, isagoo soo hadal-qaaday hool haatan laga dhisayo madaxtooyada. “Kani ma ahayn dhisme si gaar ah ammaan u ah,” ayuu Trump ka yiri hoteelka Washington Hilton.
Taariikh madow ee Washington Hilton
Hoteelka Washington Hilton oo dhaca waqooyi-galbeed Washington, una jira qiyaastii hal mayl iyo bar Aqalka Cad, ayaa leh taariikh murugo leh marka la eego madaxweynayaasha Mareykanka.
Madaxweyne Ronald Reagan ayaa bannaanka hoteelkan lagu toogtay sanadkii 1981-kii, weerar uu fuliyay John Hinckley Jr. Reagan wuu ka badbaaday dhacdadaas, balse weerarkaas waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo kale, oo uu ku jiray afhayeenkii Aqalka Cad James Brady.
Dhacdadii habeenkii Sabtida ayaa sidoo kale soo cusbooneysiisay xusuusta laba isku-day khaarajin oo lala eegtay Trump intii lagu jiray ololihii doorashada 2024.
Bishii Luulyo 2024, Trump oo in ka yar 10 daqiiqo ka hadlayay isu-soo-bax doorasho oo ka dhacay Butler, Pennsylvania, ayaa waxaa rasaas ku furay nin 20 jir ah oo ku sugnaa saqafka kore ee dhisme u jiray qiyaastii 400 oo cagood.
Xabbad ayaa Trump kaga dhacday dhegta. Ninka hubeysan ayaa dilay hal qof oo ka qaybgalayay isu-soo-baxa, wuxuuna dhaawacay laba kale.
Bishii Sebtembar 2024, Trump ayaa wajahnay khatar kale kaddib markii nin uu qori ka soo dhex taagay deyrka garoonkiisa Golf-ka ee gobolka Florida xilli uu halkaas ku sugnaa. Ciidamada ilaalada ayaa rasaas ku furay ninkaas, saraakiishana goor dambe ayay xireen.
Trump ayaa sheegay in falcelintii amniga ee habeenkii Sabtida ka dhacday Washington Hilton ay ka xoog badneyd tii ka dhacday Butler. Wuxuu xusay in isaga aragtidiisa, ciidamada Secret Service-ka ay cashadaas ka sameeyeen “shaqo ka wanaagsan” tii ay ka qabteen isu-soo-baxii Pennsylvania.
‘Dadka ugu saameynta badan’
Markii la weydiiyay sababta isku-dayada khaarajinta ay si isdaba joog ah ugu dhacayaan isaga, Trump wuxuu sheegay inuu darsay dilalka siyaasadeed.
“Waan darsay khaarajinta madaxda,” ayuu yiri, isagoo soo jeediyay in hoggaamiyeyaasha sameeya “saameynta ugu weyn,” sida Abraham Lincoln, ay inta badan noqdaan bartilmaameedyo cadowtooyo. “Aad baan u necbahay inaan iraahdo waa arrin aan sharaf u arko, balse wax badan ayaan qabannay,” ayuu yiri Trump.
Munaasabadda Casho-sharafeedka Wariyeyaasha Aqalka Cad ayaa weli ah mid ka mid ah dhacdooyinka sanadlaha ah ee ugu muhiimsan magaalada Washington, taas oo dhaqan ahaan ay ka soo qaybgalaan madaxweynayaasha, wariyeyaasha, siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah.
Sabtidii ayaa u ahayd markii ugu horreysay ee Trump uu ka soo muuqdo cashadan tan iyo sanadkii 2015-kii. Kama uusan qaybgelin intii uu ku jiray muddo-xileedkiisii koowaad. Mas’uuliyiinta sare ee maamulka ee ka qaybgalay cashadan waxaa ka mid ahaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio iyo Xoghayaha Difaaca Pete Hegseth.
Trump ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid “gebi ahaanba naxdin leh” balse wuxuu ku adkaystay in aysan ka hor istaagi doonin inuu fagaaraha kasoo muuqdo mar kale. “Si fudud, waa inaan mar kale sameynaa arrintan,” ayuu kusoo xiray hadalkiisa.