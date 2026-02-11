25.2 C
Mogadishu
Wednesday, February 11, 2026
Wararka

Sawirro: Dhisme heer sare ah oo laga hirgeliyay Safaaradda Soomaaliya ee dalka…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dar es Salaam (Caasimada Online) – Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Xamsa Aadan Xaadoow ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray dhismaha degaanka safiirka ee Safaaradda Soomaaliya ee Dar es Salaam.

Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka socday Dowladda Tanzania, diblomaasiyiin ka socda dalalka caalamka ee u fadhiya Tanzania, iyo xubno matalayay Jaaliyadda Soomaaliyeed.

Dhismaha cusub ee degaanka safiirka, oo ka turjumaya hal-adayg diblomaasiyadeed, ayaa qeyb ka ah dadaallo uu hormuud u ahaa Danjire Ilyaas Cali Xasan, kaasoo ka bilaabay hirgelinta iyo dayactirka dhismaha safaaradda.

Xoghaye Xamsa Aadan Xaadoow ayaa munaasabadda ka hadlay, isagoo ku bogaadiyay Danjire Ilyaas hirgelinta dhismaha safaaradda iyo degaanka safiirka.

Isaga ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay in Dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo walaalnimo ee Jamhuuriyadda Tanzania.

Danjire Ilyaas Cali Xasan ayaa carabka ku adkeeyay in dhismaha cusub iyo xarumaha safaaradda ee la casriyeeyay ay yihiin hanti qaran oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed.

Ugu dambeyntii, Danjire Ilyaas ayaa u mahadceliyay dhammaan martidii ka soo qeybgashay xafladda, isaga oo muujiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta iyo horumarinta dhismayaasha safaaradda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Masar oo soo bandhigtay ciidamo iyo diyaarado dagaal oo ay usoo direyso Soomaaliya
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved