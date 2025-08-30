Dalkii u horreeyey ee Afrika ah oo qaabilay muhaajiriinta laga soo tarxiilayo Mareykanka

Kigali (Caasimada Online) – Dowladda Rwanda ayaa Khamiistii ku dhawaaqday in toddoba muhaajiriin ah oo laga soo tarxiilay Mareykanka ay soo gaareen dalkaas bishan Agoosto, xilli ay dhowaan labada dal kala saxiixdeen heshiis oggolaanaya in Kigali ay qaabisho illaa 250 qof.
Afhayeenka dowladda Rwanda, Yolande Makolo, ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in “kooxdii ugu horreysay ee toddoba muhaajiriin ah oo si rasmi ah loo hubiyey ay soo gaareen Rwanda bartamihii Agoosto.”
“Saddex qof oo ka mid ah muhaajiriintan waxay muujiyeen rabitaan ah in dib loogu celiyo dalalkooda hooyo, halka afarta kalena ay doonayaan inay nolol cusub ka dhistaan Rwanda. Iyadoo aan loo eegin baahiyahooda kala duwan, dhammaan waxay heli doonaan taageero iyo ilaalin ku habboon oo ka timaadda dowladda Rwanda,” ayay raacisay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qaaday siyaasad adag oo socdaalka la xiriirta, isagoo ku hanjabay inuu tarxiili doono malaayiin qof oo sharci-darro ku jooga dalkaas, isla markaana ku dadaalaya in muhaajiriinta qaarkood loo raro dalal saddexaad.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in wixii faahfaahin ah ee la xiriira masaafurinta bishan loo gudbiyey Rwanda ay khuseyso dowladda Kigali, isaga oo ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo wada-hadallada diblomaasiyadeed ee Washington la yeelatay dowladaha kale.
“Dhaqan-gelinta siyaasadaha socdaalka ee maamulka Trump waa mudnaanta koowaad ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Sida uu sheegay Xoghaye Rubio, weli waxaan u heellan nahay in aan soo afjarno socdaalka sharci darrada ah iyo socdaalka baahsan, isla markaana aan xoojino ammaanka xuduudaha Mareykanka,” ayuu yiri afhayeenka.
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsi falcelin oo arrintan la xiriira.
Bilowgii Agoosto ayay Rwanda iyo Mareykanku kala saxiixdeen heshiis dhigaya in Kigali ay qaabisho illaa 250 muhaajiriin ah, iyadoo Washington ay dirtay liiska 10 qof oo la baaray in lagu bilaabo.
Sanadihii la soo dhaafay, Rwanda waxay isu muujisay in ay tahay meel ay dejin karaan muhaajiriinta ay dalalka reer Galbeed doonayaan inay ka saaraan dhulkooda, inkasta oo hay’adaha xuquuqda aadanaha ay walaac ka muujiyeen in Kigali aysan si buuxda u dhowrin xuquuqda aasaasiga ah.
Maamulka Trump ayaa ku dooda in tarxiillada loo raro dalalka saddexaad ay dedejiso ka saarista muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa dambiyada galay ee aan si fudud loogu celin karin dalalkooda hooyo isla markaana loo arko khatar ku wajahan bulshada.
Si kastaba ha ahaatee, mucaaradku waxay siyaasaddan ku tilmaameen mid “naxariis darro iyo khatar ah,” maadaama dadka lagu celin karo dalal ay ka jirto rabshad ama colaado, isla markaana aysan lahayn wax xiriir bulsho ama aysan ku hadlin luqadda dalkaas.
Makolo ayaa bishan horaanteedii sheegtay in, heshiiska Washington lala galay kadib, muhaajiriinta loo soo tarxiilo Rwanda lagu siin doono tababaro shaqo, adeegyo caafimaad iyo hoy.
Khamiistii, waxay mar kale xaqiijisay in dadkaas ay la socdaan hay’ad caalami ah, isla markaana ay helayaan daryeel joogto ah oo ka imanaya Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka ee IOM iyo adeegyada bulshada ee dowladda Rwanda.