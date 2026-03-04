Baarlamaanka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Dastuurka Dalka

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa goordhow go’aan rasmi ah ka gaaray wax ka beddelka iyo dhammaystirka Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xilli ay weli diidan yihiin maamullada Jubaland, Puntland iyo xubnaha mucaaradka dalka.
Kooramka Xildhibaannada ayaa ku furmay 186 Mudane oo Golaha Shacabka ah iyo 36 Senator oo Aqalka Sare ah, kuwaas oo cod aqlabiyad leh ku meel-mariyay cutubyada 4-aad illaa 15-aad oo ay horay uga doodeen, maadaama wax ka beddal lagu sameeyay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in 36 Senator oo hoolka joogtay iyo Senator maqan uu Online ku codeeyay, halka 185 Xildhibaan oo Golaha Shacabka ahna ay haa ku wada codeeyeen.
Sidoo kale, wuxuu Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe codeynta kadib yiri “Dastuurka dalka sidaas ayuu ansax ku yahay Mashaa Allaah”.
Tallaabada uu maanta qaaday Baarlamaanka ayaa ah guul wayn oo usoo hoyatay Villa Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu dadaal xooggan geliyay dhammaystirka Dastuurka Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxay arrintan guul darro ku tahay Golaha Mustaqbalka oo iyagu horay u diiday wax ka beddelka Dastuurka kumeel gaarka ah, taas oo keentay inay fashilmaan wada-hadalladii ay ku jireen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo dhawaan lagu qabtay Villa Soomaaliya.
Si Kastaba, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid kasii dareysa, waxaana sii kala fogaanaya dhinacyada isku haya geeddi socodka hanaanka doorashooyinka iyo habraacyada wax ka beddelka Dastuurka ee ay maanta dhammaystireen Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.