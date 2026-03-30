30.9 C
Mogadishu
Monday, March 30, 2026
Wararka

Dagaal u dhexeeya ciidanka DF iyo kuwa Koonfur Galbeed oo ka qarxay Baydhaba

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhaba (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan oo goordhow ka qarxay duleedka magaalada Baydhaba, kaas oo u dhexeeyo ciidamada Dowladda oo garab ka helaya kuwa la magac baxay Badbaadada Koonfur Galbeed iyo ciidanka taabacsan maamulka Lafta-gareen.

Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay in dagaalka la’isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan, isla-markaana uu ka qarxay dhinaca suuqa xoolaha oo haatan laga maqlayaa rasaas xooggan.

Sidoo kale, waxaa Baydhaba iyo agagaarkeeda lagu arkaayo diyaarado Drone ah iyo kuwa qumaatiga u kaca oo dul heeheebaayo magaalada, waxayna qayb ka yihiin howlgalka ka socda halkaasi.

Xaaladda ayaa haatan cakiran, iyadoo khadka isgaarsiinta uu aad u culus yahay, maadaama maalmahaanba ay xaalad adag ka taagneyd halkaasi.

Dadka deegaanka ayaa sidoo kale, intooda badan isaga baxay Baydhaba, si ay uga fogaadaan waxyeelo kasoo gaarta colaada, maadaama laga cabsi qabo in labada dhinac ay ku dagaalamaan magaaladaasi.

Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka Badda DFS, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo qoraal kasoo saaray dagaalka socda ayaa sheegay in ay soo afjarayaan dulmi uu sheegay in lagu hayay shacabka, isaga oo ugu baaqay in ay ciidanka soo dhaweeyaan, una diyaariyan caanaha iyo timirta.

“Shacabka Reer Baydhabo ha is dejiyaan caanaha wiilashooda ha u diyaariyaan, dulmigii lagu haayey maantuu ku egyahay inshalah!” ayuu yiri wasiir Jaamac.

Shalay ayay sidoo kale ahayd markii ay dagaallo qaraar ka dhaceen deegaanka Daynuunaay, oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta Baydhaba, halkaas oo ay isku farasaareen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab.

- Advertisement -
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved