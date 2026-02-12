Diyaaradda Israel oo shaacisay in loo fasaxay hawada Soomaaliya

Tel Aviv (Caasimada Online) – Shirkadda diyaaradaha Arkia ee laga leeyahay dalka Israa’iil ayaa shaacisay in hawada Soomaaliya dib loogu fasaxay, xilli dhawaan Tel Aviv ay sheegtay inay aqoonsatay Somaliland.
Arkia ayaa sheegtay in haatan ay ku duuli karto hawada Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay dib ugu oggolaatay in ay hawadeeda isticmaasho.
Go’aankan ayaa yimid kadib dadaallo xooggan oo ay sameeyeen dhinacyo ay kamid yihiin Israa’iil iyo Soomaaliya, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha Israa’iil ee Arkia.
Dhinaca kale, shirkadda ayaa sheegtay inay khasaare weyn la kulantay kadib muddo laba toddobaad ah oo dowladda Soomaaliya ay ka mamnuucday in diyaaradahoodu maraan hawada Soomaaliya.
Waxay sheegeen in duulimaadyadoodii Thailand ay ku qasbanaadeen inay maraan jid dheer oo wareeg ah, taasina ay keentay in shidaal badan ay diyaaraduhu isticmaalaan, uuna qaato safarku waqti dheeraad ah, halka kharashkuna kordhay.
“Waxaan hadda dib u isticmaaleynaa jidkii gaabnaa ee ka gudbayay hawada Soomaaliya,” ayay sheegtay shirkadda diyaaradaha ee Arkia.
Dowladda Soomaaliya ayaa bartamihii Janaayo ee sanadkan qaaday tallaabo “farsamo” oo u dhiganta xannibaad marka si kale loo eego, taas oo si weyn u saameysay shirkadda Arkia.
Si kastaba, tani waxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya ay haatan shirkadda diyaaradaha Israa’iil u cusboonaysiisay ruqsadda oggolaanshaha maritaanka hawada Soomaaliya, xilli ay Israa’iil ku kacday xadgudub ka dhan ah madax-bannaanida Soomaaliya kadib markii ay sheegtay inay “dal madax-bannaan” u aqoonsatay maamulka Somaliland.