27.9 C
Mogadishu
Thursday, February 12, 2026
WararkaXulka

Diyaaradda Israel oo shaacisay in loo fasaxay hawada Soomaaliya

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked
This file picture shows a Boing 757-3E7 with the international call sign 4X-BAW of Israeli airliner Arkia taken over the Rhodes airport Diagoras on April 27, 2000. Within minutes after three suicide car bombers killed at least eight people in a Kenyan hotel on Thursday, two missiles were fired at this particular plane. Both missiles shortly fired after take-off missed the aircraft that carried 261 passengers. REUTERS/Jorgos Tsambikakis WR/WS

Share

Tel Aviv (Caasimada Online) – Shirkadda diyaaradaha Arkia ee laga leeyahay dalka Israa’iil ayaa shaacisay in hawada Soomaaliya dib loogu fasaxay, xilli dhawaan Tel Aviv ay sheegtay inay aqoonsatay Somaliland.

Arkia ayaa sheegtay in haatan ay ku duuli karto hawada Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay dib ugu oggolaatay in ay hawadeeda isticmaasho.

Go’aankan ayaa yimid kadib dadaallo xooggan oo ay sameeyeen dhinacyo ay kamid yihiin Israa’iil iyo Soomaaliya, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha Israa’iil ee Arkia.

Dhinaca kale, shirkadda ayaa sheegtay inay khasaare weyn la kulantay kadib muddo laba toddobaad ah oo dowladda Soomaaliya ay ka mamnuucday in diyaaradahoodu maraan hawada Soomaaliya.

Waxay sheegeen in duulimaadyadoodii Thailand ay ku qasbanaadeen inay maraan jid dheer oo wareeg ah, taasina ay keentay in shidaal badan ay diyaaraduhu isticmaalaan, uuna qaato safarku waqti dheeraad ah, halka kharashkuna kordhay.

“Waxaan hadda dib u isticmaaleynaa jidkii gaabnaa ee ka gudbayay hawada Soomaaliya,” ayay sheegtay shirkadda diyaaradaha ee Arkia.

Dowladda Soomaaliya ayaa bartamihii Janaayo ee sanadkan qaaday tallaabo “farsamo” oo u dhiganta xannibaad marka si kale loo eego, taas oo si weyn u saameysay shirkadda Arkia.

Si kastaba, tani waxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya ay haatan shirkadda diyaaradaha Israa’iil u cusboonaysiisay ruqsadda oggolaanshaha maritaanka hawada Soomaaliya, xilli ay Israa’iil ku kacday xadgudub ka dhan ah madax-bannaanida Soomaaliya kadib markii ay sheegtay inay “dal madax-bannaan” u aqoonsatay maamulka Somaliland.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Kenya oo ku dhawaaqday goorta ay fureyso xadka Soomaaliya
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved