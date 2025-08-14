Laamaha amniga oo war ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Laamaha Amniga Dowladda Soomaaliya ayaa bayaan ka soo saaray dagaal culus oo saaka aroortii ciidamada amniga iyo shacab hubeysan ku dhexmaray xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan.
Dagaalkan ayuu taliska booliska sheegay inuu sababay waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa meel u dhow goobta, xubno ka tirsan ciidamada amniga iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadkii hubaysnaa.
“Ciidamada Amniga ee magaalada Muqdisho ayaa saaka aroortii hore howlgal isugu jira xaqiijinta amniga iyo la-dagaallanka hubka sharci-darrada ah ka fulinayay xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan. Intii uu howlgalka socday, waxaa iska hor imaad hubaysan kala horyimid koox maleeshiyaad ah,” ayaa lagu yiri bayaankan oo kasoo baxay laamaha amniga Muqdisho.
Falkan oo taliska booliska ku sheegay inuu ahaa mid khilaafsan nidaamka iyo xeerarka amniga ee caasimadda ayaa wuxuu digniin adag u diray cid kasta oo ku hawlan ama taageerta falalka amniga lidka ku ah, in ay si degdeg ah uga waantoowdo.
“Ciidamada amniga waxay tacsi u dirayaan qoysaska ay waxyeelladu ka soo gaartay dhacdadan, halka ay caafimaad degdeg ah u rajeynayaan dadka ku dhaawacmay,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Dagaalka kadib waxaa goobta xasiliyay ciidamada amniga, sida uu sheegay taliska booliska, iyadoo ka saartay maleeshiyaadkii hubaysnaa. “Ciidamada amnigu waxay qaadeen tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida deegaanka.
“Ciidamada Amnigu waxay aad uga xun yihiin falalka noocan oo kale ah ee khalkhalka ku haya amniga bulshada,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Dagaalka saaka ayaaa si gaar ah uga dhacay xerada Kooxdii Horseed ee Ciidanka Xoogga dalka oo ku taalla halkii ahayd Salaan-saarka ee xaafadda Tarabuunka, halkaas oo shacabka muddo dheer deganaa ay ka biyo diideen inay isaga baxaan dhulkaasi, taas oo keentay isku dhaca.
Dadka ku dhaawacmay dagaalkan ayaa waxaa kamid ah taliyaha ururka 2-aad ee guutada 22-aad ee Boolis Milataaro Mire Sahal, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya.