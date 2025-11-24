28.2 C
Mogadishu
Monday, November 24, 2025
WararkaXulka

Haweeneydii ka dambeysay dilka Saabiriin Saylaan oo toogasho lagu xukumay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Maxkamadda Darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo ayaa maanta xukun adag kasoo saartay kiiska Marxuumad Sabiriin Saylaan Cabdille oo 14 sano jir ahayd, taas oo si arxan darro ah loogu dilay gudaha magaaladaasi.

Maxkamadda oo fadhi labaad ka yeelatay kiiskan oo xasaasiyad wayn abuuray ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay Hodan Maxamuud Diiriye ina Xaawo Xasan 34 sano jir ah oo lagu helay dilka Saabiriin Saylaan Cabdille Wees.

Sidoo kale aabaha qoyska oo lagu magacaabo Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas ina Ardo Maxamed Cali 65 sano jir ah ayay maxkamaddu sheegtay inay ku waysay inuu dilka wax ka galay, balse waxaa lagu helay dacaayad masuuliyadeed waxaana lagu xukumay 1 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 500 oo dollar.

Inta ay socotay maxkamadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay caddeymo ay ku jiiraan muuqaallo muujinayo sida arxan darrada ah ee loo dilay gabadha yar, taas oo gilgishay quluubta dadka Soomaaliyeed, kadib markii xeer ilaalintu ay soo bandhigtay, sida ay wax u dhaceen.

Xukunkan ayaa si weyn loo sugayay, waxaana soo dhaweeyay ehellada marxuumadda oo cadaaladda dhowrayay, waxaana maydka gabadhooda uu weli yaal isbitaaka Gaalkacyo.

Waxaa sidoo kale, si weyn dhacdadan isha ugu haysay warbaahinta oo si dhow usoo tabineysay tan iyo markii la dilay Saabiiriin oo ahayd gabar yar oo 14 sano jir ahayd.

Magaaada Gaalkacyo ayaa si weyn maanta looga dareemay culeyska kiiskan, waxaana inta badan la xiray waddooyinka magaalada, iyada oo shacabka ay isa soo tubeen waddooyinka, si ay u arkaan halka uu ku dhammaado kiiskan oo ugu dambeyn dil kusoo idlaaday maadaama la qisaasayo Hodan Maxamuud oo lagu helay inay ka dambeysay falkaasi.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Dowladda oo digniin culus soo saartay kadib tallaabadii uu qaaday xildhibaan Jacfar
QORAALKA XIGA
WAR cusub oo kasoo kordhay xaaladda adag ee gobolka Gedo
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved