DEG DEG: Maxkamadda Sare oo ansixisay natiijada doorashooyinkii ka dhacay K/Galbeed

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda sare ee dalka ayaa si rasmi ah u ansixisay natiijada doorashooyinkii goleyaasha deegaanka iyo wakiillada ee dhawaan ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed.
Go’aankan ansixinta ah ayaa lagu gaaray fadhi ay maanta yeesheen garsoorka maxkamadda sare qeybteeda doorashooyinka, waxaana saxiixay dhammaan xubnaha guddiga, kuwaas oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ee Maxkamadda Sare, Dr. Abuubakar Axmed Cali.
Go’aanka maxkamadda ayaa daba socda codsi guddiga doorashooyinka qaranka ay 19-kii bishan maxkamadda, kaas oo ay ku codsanayeen in maxkamaddu si kama dambeys ah u ansixiso natiijada doorashada isku sidkaneyd ee maamul-goboleedka Koonfur Galbeed ka qabsoontay 10-kii May 2026.
“Maxkamaddu waxay ansixisay si kama dambeys ah natiijada doorashada isku sidkaneyd ee Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka Dowlad-Gobaleedka KGS, taas oo uu horay si KMG ah ugu dhawaaqay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha,” ayaa lagu yiri go’aanka maxkamadda sare.
Maxkamadda Sare ayaa go’aankeeda ku caddeysay in aysan jirin wax cabasho rasmi ah oo laga gudbiyay natiijada doorashada muddadii sharciga ahayd, taas oo sahashay in si degdeg ah loo ansixiyo natiijada doorashada, sida ku cad qodobka 73-aad ee xeerka doorashooyinka qaranka.
Doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka qeyb-galay 32 urur, oo u tartamay golaha wakiilada, iyadoo ay codeeyeen illaa 132,430 qof oo qaatay kaararka cod-bixinta, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka.
Kuraasta golaha wakiilada oo ah 95 ayaa waxaa hoggaanka u haya ururka JSP ee Madaxweyne Xasan Sheekh oo helay 51 kursi, halka kaalinta labaad uu ku jiro NPU oo helay 14 kursi.
Si kastaba, doorashadan ayaa kusoo aaday xilli xasaasi ah oo ay taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay sida ay dowladda u wajaheyso xaaladda kala guurka, waxaana doorashooyinka diidan mucaaradka, Jubbaland iyo Puntland.