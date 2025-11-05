DEG DEG: Yaa ku guuleystay doorashadii duqa Minneapolis

Minneapolis (Caasimada Online) – Duqa magaalada Minneapolis, Jacob Frey, ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii duqa magaalada ee 2025, isagoo ku guuleystay muddo xileed saddexaad, wuxuuna ka adkaaday Omar Fateh oo Soomaali ah.
Frey ayaa guuleystay kaddib markii dib loo tiriyay codadka doorashada oo ahayd midda kala-dookhashada (ranked-choice), taasoo soo jiidatay tiradii ugu badnayd ee codbixiyayaal ee doorasho magaalo, 55% codbixiyayaasha diiwaangashan, jabisayna rikoorkii 54% ee la dhigay 2021.
Isagoo ku ololaynayay ballanqaad ah in magaaladu ay kasoo kabanayso laba muddo xileed oo qasnaa, wuxuu Frey helay 42% codadka dookha-koowaad, waxaana kusoo xigay Fateh oo helay 32%, DeWayne Davis oo helay 14% iyo ganacsade Jazz Hampton oo helay 10%.
Sababtoo ah ma jirin cid ku guuleysatay aqlabiyad Talaadadii (in ka badan 50%), saraakiisha doorashada ayaa Arbacada maanta ah meesha ka saaray musharraxiintii aan xisaab ahaan guuleysan karin, waxaana codadkoodii loo wareejiyay dookhooda xiga. Geeddi-socodka reebitaanka ayaa sii socday ilaa uu Frey ka helay aqlabiyad.
Intii lagu guda jiray xafladdiisii daawashada doorashada habeenkii Talaadada, Frey wuxuu ammaanay adkaysiga Minneapolis ee dhibaatooyinka, wuxuuna muujiyay kalsoonida uu ku qabo horumarka sii socda ee magaalada.
“Waxaan wax ka qabannay duruufihii ugu adkaa. Waxaan ku samaynay si gacan-ka-gacan ah, anagoo wajahayna adduunka,” ayuu yiri. “Minneapolis way soo kacaysaa, mid kasta oo naga mid ahna waan la kici doonnaa.”
Wuxuu sheegay in codbixiyayaashu ay bayaan ka bixiyeen nooca hoggaan ee ay qiimeeyaan, kaasoo aan ahayn mid xagjirnimo ama kala qaybsanaan ku dhisan, balse ah “maamul wanaagsan, oo feker leh, oo aad la shaqayso dadka ku soo doortay, aana aad magaaladaada uga jeceshahay fikraddaada.”
Frey ayaa sidoo kale bartilmaameedsaday maamulka Trump, isagoo ballanqaaday in Minneapolis ay ahaan doonto magaalo lagu qeexo naxariis iyo go’aan adag balse aan ahayn cabsi ama fikrad.
Wuxuu sheegay in magaaladu ay “iska hor istaagi doonto kalitalisnimada” ayna taageeri doonto kuwa inta badan lagu beegsado siyaasadaha heer qaran, isagoo xusay in Minneapolis, “aysan ahayn muhaajiriin aan la diiwaangelin. Waa deriskeenna.”
Sare u kaca degdegga ahaa ee Fateh oo istaagay
Frey wuxuu iska difaacay loolan kaga yimid dhankiisa bidix, oo uu ugu horreeyay Fateh, oo 35 jir Soomaali ah, ahna senatar gobol oo ku jira muddo xileedkiisii labaad.
Fateh wuxuu si degdeg ah usoo baxay shantii sano ee la soo dhaafay isagoo noqday ninka ugu weyn ee la loolamaya Frey, wuxuuna helay taageero muddo kooban socotay oo ay siiyeen Dimoqraadiyiinta Minneapolis bishii Luulyo. Taasi waxay soo jiidatay dareen heer qaran ah iyadoo dadku ay isbarbardhig ku sameeyeen isaga iyo Zohran Mamdani, oo si aqlabiyad ah loogu doortay duqa magaalada New York xalay: Labaduba waa soddomeeyo, Muslim ah, sharci-dejiyayaal gobol iyo hantiwadaag dimoqraadi ah oo la loolamay nidaamka taagan.
Sida Mamdani oo kale, Fateh wuxuu ballanqaaday inuu Minneapolis ka dhigayo mid la awoodi karo nolosheeda, iyada oo loo marayo xakameynta kirada, mushaharka ugu yar oo ah $20 saacadii, iyo laga yaabee canshuur dakhli oo lagu soo rogo kuwa hodanka ah.
Fateh wuxuu sheegay inuu dhaqan-gelin doono dib-u-habeyn dhab ah oo booliiska lagu sameeyo, qaab bani’aadamnimo ahna ula tacaali doono teendhooyinka dadka guryo la’aanta ah, uuna joojin doono cagaf-cagafaynta lagu sameeyo.
Fateh ayaa u sheegay taageerayaashiisa xafladdii daawashada doorashada habeenkii Talaadada in ololihiisu uu “horeyba u beddelay doodda ku saabsan waxa ay Minneapolis noqon karto.”
“Dagaalkani wuxuu had iyo jeer ku saabsanaa mustaqbalkeena. Mustaqbal ay badqabka bulshadu ka dhigan tahay daryeel, ee aysan ahayn tallaabo adag,” ayuu yiri.
“Mustaqbal aan kula dhaqanno deriskeena guryo la’aanta ah si sharaf leh, oo aan dhisno guryo si weyn loo awoodi karo, dadkana aan ku hayno bulshooyinkii ay dhisteen, halkaas oo shaqaalaha magaalada sii haya ay helaan mushahar nolosha ku filan iyo ixtiraamka ay mudan yihiin.”