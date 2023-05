DENI: Xasan waxa uu dagaal ku haya xilka beel gaar ah

By Guuleed Muuse

Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inuu dagaal ku hayo beesha iska leh xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.

Saciid Deni oo markii ugu horeysay ka hadlay heshiiska Golaha Wadatashiga Qaran ee 27-kii bishaan lagu gaaray gudaha xarunta Villa Somalia, ayaa waxa uu sheegay in meeshii u sareysay uu marayo dagaalka beeshaasi uu ku hayo madaxweyne Xasan, kaasi oo gaaray inuu dhaho “ha la baabi’iyo xilkooda,” sida uu hadalka u dhigay.

“Ifa-faalaha madaxweynaha tan iyo markii uu xilka yimid wey ka muuqatay sida uu ula dhaqmayo xafiiska (ra’iisul wasaaraha) awood qeybsiga ay dad gaar ah u leeyihiin, ku tagri-fal badan ayuu ku sameeyay, awoodihiisi ayuu hoos geeyay xafiiskiisa,” ayuu yiri madaxweynaha Puntland.

Waxa uu intaas sii raaciyay “Hadda waxa uu si bareer ah u yiri maba jiri doono. Waxaa leeyahay madaxweynaha waxa uu ku dhaartay Dastuurka oo lagu doortay, waxaa ka rajeynayna inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xad-gudbin.”

Madaxweyne Saciid Deni ayaa waxa uu sheegay in aysan suurta-gal aheyn in wixii hore loogu heshiiyay la beddelo, ayada oo aysan jirin sabab muuqato oo keenaysa in la beddelo.

“Wixii lagu heshiiyo ayaa shardi ah, marka la beddelayo waa in laga wada-hadlo, haddana sabab loo bedelo ma muuqato,” ayuu yiri.

Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Puntland ayaa ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay dib-u-heshiisiin siyaasadeed dhab ah, marka loo fiiriyo sida ay hadda wax ku socdaan.

“Awooddaha qanuuniga ah ee dowladda dhexe leedahay waddadii wey ka leexatay, Puntland-na wey caddeysay mowqifkeeda ayada oo raaceysa Dastuurkeeda iyo kan dowladda federaalka inay si gaar ah u dhaqmeyso inta laga helayo miyir qab iyo wax heshiis lagu yahay.”