DF oo ceyrisay agaasimihii Turkiga u qaabilsanaa isbitaalka Digfeer + Sababta

Muqdissho (Caasimada Online) – Wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan oo hortegay guddiga horumarinta adeegga bulshada ee Golaha Shacabka ayaa ka jawaabay su’aallo ay ka weydiiyeen shaqada wasaaradda iyo khilaaf xoogan oo haatan kala dhexeeyo maamulka isbitaalka Digfeer ee Muqdisho oo ay gacanta ku heyso dowladda Turkiga.

Wasiirka oo ka hadlaayay arrimaha isbitaalka Digfeer ayaa sheegay inay wada maamulaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, isla-markaana heshiiska labada dal uu dhigayo in agaasimeyaasha ay soo magacowdo wasaaradda caafimaadka Turkiga, halka ku xigeenada ay soo magacaabeyso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayna wada maamulayaan isbitaalka.

“Heshiiska marka isbitaalka la dhisay wuxuu noqday in isbitaalka maamulaha guud uu noqonaayo Turki, ayna soo magacaabeyso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi iyo agaasimaha Medical Service, Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iyo Agaasimaha Human Resource-ga inay soo magacaabeyso wasaaradda caafimaadka Turkiga, halka ku xigeennada ay soo magacaabeyso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayna isla maamulayaan ayaa ku qoran” ayuu yiri wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay heshiiskan uu ahaa shan sanno, balse mar kale dib loo cusbooneysiiyay 2019-kii, si ay labada dowladood usii wadaan isbitaalka Digfeer.

“Xilliga heshiiska loogu talagalay hadda waa dhacay oo waa lasoo dhaafay 5 sanno ayaa la kala saxiixday markii hore inay maamulaan 5 sanno kadib dowladda Soomaaliya haddii ay u aragto inay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya la wareegto maamulka isbitaalka ay xaq u leedahay ayaa kor qornaa, laakiin 2019-kii waxaa loo cusbooneysiiyay 5 sanno oo kale inay sii maamulaan” ayuu mar kale yiri wasiir Cali Xaaji Aadan.

Intaasi kadib wasiirka ayaa sheegay in khilaaf uu soo kala dhex-galay agaasimaha isbitaalka oo Turkiga u dhashay iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inay dacwo kasoo gudbisay gabar ay wasaaradda caafimaadka u magacowday ku xigeenka isbitaalka, sidoo kalena wakiil u ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.

“Buuqa hadda dhacay waxaa waayay, annaga horta ka wasaarad ahaan waxaa wakiil innooga ah agaasime ku xigeenka isbitaalka oo aan u magacownay meesha oo wasaaradda ku metalo agaasime ku xigeenkii iyo laba maamul oo hore oo xagga laga soo magacaabay way isku fiicnaayeen wax dhib ah ma jirin waa isla maamulayeen, agaasimaha hadda taagan cabasho badan ayay ka keentay in wax talo ah aan la tixgelin in xafiiskeeda ay ku kooban tahay oo mushaar lee ay iska fiirsato in ninkaan uu ku xadgudbaayo dhaqaatiirtii meesha joogtay, kuwa Soomaali ahna laga eryay eedo badan ayay kasoo gudbisay” ayuu u sheegay guddiga horumarinta adeegga bulshada ee Golaha Shacabka Soomaaliya.

Waxaa kale oo uu hadalkiisa ku daray “Waan u kuur-galay waana la fariistay, waxaan ku iri annaga gabadhaan ayaa wakiil noo ah tix-geliya oo la tashta waxba way ka socon waayeen. Laba jeer digniin ayaan siinay kadib waxaan ku qasbanaanay in laba iyaga kamid ah inaan xilalkii ka qaado oo dad meeshooda jooga oo ay isku xirfad yihiin inaan ku beddalo”.

Ugu dmabeyn wuxuu tilmaamay inay dacwo ka gudbiyeen agaasimaha oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubyo, kana biyo diiday inuu la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayna la xiriireen dhiggooda Turkiga, isla-markaana ugu dambeyn sidaas lagu beddalay agaasimihii isbitaalka Digfeer, sidoo kalena uu shalay ka baxay gudaha dalka.

“Beddalaas wuu diiday agaasimaha isbitaalka iyo inuu howlgeliyo dadka aan soo magacaabay annagana waxaan ku qasbanaanay inaan warqad u qorno safaaradda iyo wasaaradda caafimaadka Turkiga oo aan ku leenahay maamulahaas isbitaalka waa burburinayaa wada shaqeyntiina waa ku ciyaaray in dalka uu ka baxo waayay, kadib waxay lasoo xiriireen wasaaraddeena arrimaha dibadda waana la ogaaday inay iyaga qaldan yihiin, waxaana naloo sheegay in 18-ka bishan oo shalay aheyd uu baxaayo agaasimaha oo mid cusub la keenayo”. ayuu kusoo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka.