DF oo digniin u dirtay shacabka ku dhaqan degmooyin ka tirsan Puntland

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA) ayaa soo saartay digniin culus oo ku socota shacabka ku nool deegaannada Puntland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobollada Bari iyo Nugaal, siiba degmooyinka Hafuun, Eyl, Dangoroyo, Bandarbayla, Qardho iyo Garoowe.
Warbixin kasoo baxday Hay’adda ayaa lagu sheegay in saadaasha cimiladu ay muujineyso in ay jiraan roobab dabelo wata, sidoo kalena dhalin kara duufaan onkod leh (Thunderstorm) oo xooggan, taasoo la filayo inay saameyn ku yeelato deegaannadan kor ku xusan laga bilaabo 12-ka Maajo ilaa 17-ka Maajo 2026.
“Saadaashu waxay muujineysaa roobab culus oo mahiigaan ah dabeylo xooggan hilaac iyo onkod badan, mowjado badeed sarreeya suurtagalnimada daadad deg-deg ah iyo carqalado ku yimaada isku socodka iyo kallumeysiga gudaha badda,” ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxay Hay’adda SoDMA.
Sidoo kale, SoDMA ayaa ugu baaqday shacabka inay taxadar muujiyaan, isla markaana ay ka fogaadaan xeebaha iyo meelaha biyo fadhiisadka.
Waxaa kale oo ay soo saartay tallooyin muhiim ah oo ay bulshada uga codsatay inay raacaan, si ay uga taxadaraan waxyeelo kasoo gaarta roobabka.
“SoDMA waxay bulshada kula talineysaa tallaabooyinka soo socda si loo yareeyo khataraha ka dhalan kara duufaantan iyo roobkan,”
- In laga fogaado safarrada badda iyo kalluumeysiga inta ay socoto digniinta
- In doomaha yar yar iyo qalabka kalluumeysiga lagu xiro meel ammaan ah
- In bulshada ay ka fogaato togagga iyo meelaha ay daadadka ku badan yihiin
- In si joogta ah loola socdo warar iyo digniinaha rasmiga ah ee ka imaanaya SoDMA iyo Puntland.