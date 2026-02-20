DF oo ka digtay qorshe ay Israel hadda damacsan tahay kadib aqoonsigii Somaliland

New York (Caasimada Online – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay go’aanka ay Israa’iil ugu aqoonsatay gobollada waqooyi galbeed ee Somaliland maamul madax-bannaan, waxayna ka digtay qorshe ay hadda damacsan tahay Tel Aviv oo ah in shacabka Falastiiniyiinta xoog loogu soo raro gudaha ciidda Soomaaliya.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay, Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle), oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay fadhi uu yeeshay Golaha Ammaanka, ayaa tallaabooyinkan ku tilmaamay xadgudub qaawan oo ka dhan ah madax-bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee qaranka Soomaaliyeed.
Wuxuu si adag uga digay in arrintan ay Geeska Afrika u horseedi karto inuu ku dhex milmo qalalaasaha iyo saameynta taban ee colaadaha ka holcaya Bariga Dhexe.
Safiirka ayaa Golaha u caddeeyay in isku-day kasta oo lagu doonayo in xaqiiqooyin siyaasadeed oo cusub oo lagu soo rogo qaaradda Afrika ay dhaawacayso mabaadi’da asaasiga ah ee xeerarka caalamiga ah, isla markaana ay abuureyso dhabbe halis ah oo hor leh.
Dhinaca kale, Soomaaliya ayaa si aan gabbasho lahayn u diiday hindise kasta oo salka ku haya in Falastiiniyiinta si qasab ah looga barakiciyo deegaannadooda, ha noqoto gudaha dhulkooda ama in loo raro dalal kale. Danjire Abuukar ayaa falkaas ku sifeeyay xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah, kaas oo u dhigma “tirtirid isir”.
“Waa in beesha caalamku ay si wadajir ah uga hortagto isku-day kasta oo xoog ama cago-jugleyn loogu beddelayo qaab-dhismeedka bulshada ee dhulka Falastiiniyiinta,” ayuu yiri Danjiraha, isagoo hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la dhawro shuruucda caalamiga ah.
Danjiraha ayaa sidoo kale xusay in hawlgallada bani’aadannimo ee marinka Gaza uu saaran yahay culeys baaxad leh, inkastoo ay jirto xabad-joojin aad u jilicsan, wuxuuna ku baaqay in la helo taageero caalami ah oo joogto ah si loo badbaadiyo nolosha dadka tabaaleysan.
Xukuumadda Muqdisho oo muddo dheer taageero hagar la’aan ah la garab taagneyd in la helo dowlad madax-bannaan oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin, ayaa wacad ku martay inay iska caabin doonto faragelin kasta oo shisheeye—ha noqoto dhaqdhaqaaqyo aqoonsi diblomaasiyadeed ah ama fikrado la xiriira in dad la soo raro—kuwaas oo ay u aragto inay wiiqayaan shuruucda caalamiga ah iyo xuduudaha Soomaaliya ee dunidu aqoonsan tahay.